https://ria.ru/20220831/donbass-1813320117.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:36

2022-08-31T08:36

2022-08-31T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.30 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс