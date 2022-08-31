Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/donbass-1813320117.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:36
2022-08-31T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.30 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:36 31.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Зайцево

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
Отмечается, что в 7.30 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала