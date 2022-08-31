https://ria.ru/20220831/dnr-1813560902.html
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 31.08.2022
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за текущие сутки, 14 получили ранения, сообщает народная милиция ДНР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:54
2022-08-31T19:54
2022-08-31T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за текущие сутки, 14 получили ранения, сообщает народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, 14 получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шестерых военнослужащих за сутки, 14 раненых