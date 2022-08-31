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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:16

2022-08-31T18:16

2022-08-31T18:16

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

украина

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сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 25 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813529000.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато