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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/dnr-1813532173.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:16
2022-08-31T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 25 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813529000.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
18:16 31.08.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

СЦКК ДНР сообщил об обстрелах Донецка ВСУ снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 25 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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