https://ria.ru/20220831/dnr-1813532173.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:16
2022-08-31T18:16
2022-08-31T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483839_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_f7d437db77baa87f6d4fee811770abca.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду ряд районов Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 25 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813529000.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483839_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2cbd01bdc46de9e1a514013c4e15b8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК ДНР сообщил об обстрелах Донецка ВСУ снарядами натовского калибра