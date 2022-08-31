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В ДНР с 2014 года погибли почти девять тысяч человек - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/dnr-1813426601.html
В ДНР с 2014 года погибли почти девять тысяч человек
В ДНР с 2014 года погибли почти девять тысяч человек - РИА Новости, 31.08.2022
В ДНР с 2014 года погибли почти девять тысяч человек
Почти 9 тысяч человек погибло в Донецкой Народной Республике с 2014 года за время конфликта в Донбассе, среди них более 130 детей, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:25
2022-08-31T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
владимир путин
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Почти 9 тысяч человек погибло в Донецкой Народной Республике с 2014 года за время конфликта в Донбассе, среди них более 130 детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова."На данный момент погибло порядка 8769 человек, в том числе более 130 детей. Это с начала конфликта. Более того, на данный момент, увеличилось, конечно, количество пропавших без вести. Если до начала специальной военной операции это количество составляло порядка 360 человек, то на данный момент это количество, конечно, намного больше", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донбасс, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Путин
14:25 31.08.2022
 
В ДНР с 2014 года погибли почти девять тысяч человек

Омбудсмен Морозова: в ДНР с 2014 года погибли 8769 человек, включая 130 детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция по случаю Дня памяти и скорби
Акция по случаю Дня памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Почти 9 тысяч человек погибло в Донецкой Народной Республике с 2014 года за время конфликта в Донбассе, среди них более 130 детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова.
"На данный момент погибло порядка 8769 человек, в том числе более 130 детей. Это с начала конфликта. Более того, на данный момент, увеличилось, конечно, количество пропавших без вести. Если до начала специальной военной операции это количество составляло порядка 360 человек, то на данный момент это количество, конечно, намного больше", - сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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