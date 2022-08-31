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За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777

За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777 - РИА Новости, 31.08.2022

За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, американскую гаубицу М777, танк и три миномета. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:14

2022-08-31T11:14

2022-08-31T11:25

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, американскую гаубицу М777, танк и три миномета."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица М777, танк, три 120-миллиметровых миномета, два грузовых автомобиля с боекомплектом. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила два танка, беспилотник и более 30 националистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф