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За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777 - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/dnr-1813361348.html
За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777
За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777 - РИА Новости, 31.08.2022
За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, американскую гаубицу М777, танк и три миномета. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:14
2022-08-31T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, американскую гаубицу М777, танк и три миномета."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица М777, танк, три 120-миллиметровых миномета, два грузовых автомобиля с боекомплектом. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила два танка, беспилотник и более 30 националистов.
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
11:14 31.08.2022 (обновлено: 11:25 31.08.2022)
 
За сутки украинские войска потеряли более 20 человек и гаубицу M777

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 20 человек, три миномета и гаубицу М777

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, американскую гаубицу М777, танк и три миномета.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица М777, танк, три 120-миллиметровых миномета, два грузовых автомобиля с боекомплектом. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила два танка, беспилотник и более 30 националистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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