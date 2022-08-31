https://ria.ru/20220831/dieta-1813375959.html

Звезда "Сумерек" пожаловался на кошмарную диету ради роли

Звезда "Сумерек" пожаловался на кошмарную диету ради роли - РИА Новости, 31.08.2022

Звезда "Сумерек" пожаловался на кошмарную диету ради роли

Тейлор Лотнер пожаловался на диету ради роли оборотня Джейкоба в "Сумерках". Подробностями он поделился в интервью сайту Yahoo!. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:12

2022-08-31T13:12

2022-08-31T13:12

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тейлор Лотнер пожаловался на диету ради роли оборотня Джейкоба в "Сумерках". Подробностями он поделился в интервью сайту Yahoo!.Актеру было 16 лет, когда началась работа над серией фильмов. "Я весил 140 фунтов (приблизительно 63,5 килограмма), и мне пришлось набрать 35 фунтов (около 16 килограммов) мышц, чтобы сохранить роль. Это был абсолютный кошмар в плане питания — сырой батат, индейка и невкусные протеиновые коктейли. Было тяжело", — рассказывает Лотнер. Ему приходилось потреблять не менее 5000 калорий в день, чтобы поддерживать вес, уверяет актер.Франшиза "Сумерки" основана на романах Стефани Майер. Первый фильм из серии вышел в 2008 году, а последний, пятый по счету, — в 2012. В киносаге рассказывалось о старшекласснице Белле (Кристен Стюарт). Девушка оказалась в центре любовного треугольника — ее внимания добивались вампир Эдвард (Роберт Паттинсон) и оборотень Джейкоб (Лотнер). Белле больше нравился вурдалак, но в мире вампиров романтический союз с человеком не поощрялся.

https://ria.ru/20220829/ugrozy-1812900947.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кристен стюарт, роберт паттинсон, диета