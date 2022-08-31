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В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД - РИА Новости, 31.08.2022
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В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД - РИА Новости, 31.08.2022
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД
Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:17
2022-08-31T13:17
россия
происшествия
курганская область
шадринск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников администрации города и депутатов Госдумы РФ, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.По данным УФСБ, фигурант размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к убийству сотрудников администрации Шадринска, а также депутатов Государственной Думы."УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шадринска, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания мужчина публиковал в интернете", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ, уточняется в сообщении.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, поясняет пресс-служба.
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россия
курганская область
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россия, происшествия, курганская область, шадринск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Курганская область, Шадринск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
13:17 31.08.2022
 
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД

На жителя Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов Госдумы

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников администрации города и депутатов Госдумы РФ, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, фигурант размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к убийству сотрудников администрации Шадринска, а также депутатов Государственной Думы.
"УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шадринска, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания мужчина публиковал в интернете", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ, уточняется в сообщении.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, поясняет пресс-служба.
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РоссияПроисшествияКурганская областьШадринскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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