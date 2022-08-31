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В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД

В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД - РИА Новости, 31.08.2022

В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД

Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:17

2022-08-31T13:17

2022-08-31T13:17

россия

происшествия

курганская область

шадринск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников администрации города и депутатов Госдумы РФ, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.По данным УФСБ, фигурант размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к убийству сотрудников администрации Шадринска, а также депутатов Государственной Думы."УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шадринска, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания мужчина публиковал в интернете", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ, уточняется в сообщении.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812000780.html

россия

курганская область

шадринск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, курганская область, шадринск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)