https://ria.ru/20220831/delo-1813405379.html
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД - РИА Новости, 31.08.2022
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД
Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:17
2022-08-31T13:17
2022-08-31T13:17
россия
происшествия
курганская область
шадринск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Шадринск Курганской области после размещенных им в социальной сети призывов к убийству сотрудников администрации города и депутатов Госдумы РФ, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.По данным УФСБ, фигурант размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к убийству сотрудников администрации Шадринска, а также депутатов Государственной Думы."УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шадринска, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания мужчина публиковал в интернете", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ, уточняется в сообщении.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812000780.html
россия
курганская область
шадринск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, курганская область, шадринск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Курганская область, Шадринск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов ГД
На жителя Курганской области возбудили дело из-за призывов к убийству депутатов Госдумы