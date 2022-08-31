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Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
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Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля
Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля - РИА Новости, 31.08.2022
Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля
Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:01
2022-08-31T11:26
культура
новости культуры
нью-йорк (город)
знаменитости
каннский кинофестиваль
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни, сообщает Deadline.По данным издания, актриса умерла в понедельник в одной из больниц Нью-Йорка.Фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино. Сатирическая комедия рассказывает о паре моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка (Чарлби Дин) оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы.Чарлби также снималась в американском телесериале "Черная молния" о супергероях.
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новости культуры, нью-йорк (город), знаменитости, каннский кинофестиваль, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Нью-Йорк (город), Знаменитости, Каннский кинофестиваль, Кино и сериалы
11:01 31.08.2022 (обновлено: 11:26 31.08.2022)
 
Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля

Звезда фильма-победителя Каннского фестиваля Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

© AP Photo / Daniel ColeАктриса Чарлби Дин Крик
Актриса Чарлби Дин Крик - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни, сообщает Deadline.
По данным издания, актриса умерла в понедельник в одной из больниц Нью-Йорка.
Фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино. Сатирическая комедия рассказывает о паре моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка (Чарлби Дин) оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы.
Чарлби также снималась в американском телесериале "Черная молния" о супергероях.
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