https://ria.ru/20220831/dean-1813342857.html

Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля

Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля - РИА Новости, 31.08.2022

Умерла звезда фильма-победителя Каннского фестиваля

Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:01

2022-08-31T11:01

2022-08-31T11:26

культура

новости культуры

нью-йорк (город)

знаменитости

каннский кинофестиваль

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813343837_0:103:3000:1791_1920x0_80_0_0_584dfcd0b39bf4cfc2618beb960ec0ea.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни, сообщает Deadline.По данным издания, актриса умерла в понедельник в одной из больниц Нью-Йорка.Фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют Дин в большом кино. Сатирическая комедия рассказывает о паре моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка (Чарлби Дин) оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы.Чарлби также снималась в американском телесериале "Черная молния" о супергероях.

https://ria.ru/20220830/eggleston-1813116446.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, нью-йорк (город), знаменитости, каннский кинофестиваль, кино и сериалы