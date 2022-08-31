https://ria.ru/20220831/covid-1813304070.html

Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет

Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет - РИА Новости, 31.08.2022

Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет

Оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за коронавирусной инфекции в настоящее время нет,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:27

2022-08-31T02:27

2022-08-31T02:27

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россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за коронавирусной инфекции в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.Он уточнил, что с июля в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но количество новых случаев COVID-19 в разных регионах страны значительно отличается.В медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов остается обязательным соблюдение масочного режима, отметил Чуланов.По его словам, ношение масок или респираторов в общественных местах сегодня может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах, добавил специалист.Кроме того, сейчас важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации против COVID-19 - прививать нужно через шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации, подчеркнул Чуланов.

https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html

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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье