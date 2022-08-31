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Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет
Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет - РИА Новости, 31.08.2022
Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет
Оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за коронавирусной инфекции в настоящее время нет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:27
2022-08-31T02:27
2022-08-31T02:27
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за коронавирусной инфекции в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.Он уточнил, что с июля в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но количество новых случаев COVID-19 в разных регионах страны значительно отличается.В медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов остается обязательным соблюдение масочного режима, отметил Чуланов.По его словам, ношение масок или респираторов в общественных местах сегодня может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах, добавил специалист.Кроме того, сейчас важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации против COVID-19 - прививать нужно через шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации, подчеркнул Чуланов.
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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Здоровье
Минздрав: оснований для введения дистанционного обучения из-за COVID нет
Эксперт Минздрава заявил, что оснований для введения дистанционного обучения нет
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за коронавирусной инфекции в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
"В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что с июля в России
отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но количество новых случаев COVID-19 в разных регионах страны значительно отличается.
В медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов остается обязательным соблюдение масочного режима, отметил Чуланов.
По его словам, ношение масок или респираторов в общественных местах сегодня может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах, добавил специалист.
Кроме того, сейчас важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации против COVID-19 - прививать нужно через шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации, подчеркнул Чуланов.