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Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи - РИА Новости, 31.08.2022
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Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи
Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи - РИА Новости, 31.08.2022
Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:48
2022-08-31T10:59
общество
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что 30 августа режим ЧС был введен на территории восьми районов Чувашии."Глава Чувашии Олег Николаев принял решение о введении на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуации регионального характера с 31 августа 2022 года и до особого распоряжения. Таким образом, введенная накануне ЧС на территории восьми муниципалитетов распространяется на всю республику", - говорится в сообщении.Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.Атмосферная засуха, прежде всего, неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур.Предварительный размер ущерба в пострадавших хозяйствах оценивается в более 67 миллионов рублей. Минсельхозу Чувашии поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.
https://ria.ru/20220825/zasukha-1813165162.html
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общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Общество, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
10:48 31.08.2022 (обновлено: 10:59 31.08.2022)
 
Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи

Глава Чувашии Николаев ввел на всей территории республики режим ЧС из-за засухи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что 30 августа режим ЧС был введен на территории восьми районов Чувашии.
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"Глава Чувашии Олег Николаев принял решение о введении на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуации регионального характера с 31 августа 2022 года и до особого распоряжения. Таким образом, введенная накануне ЧС на территории восьми муниципалитетов распространяется на всю республику", - говорится в сообщении.
Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.
Атмосферная засуха, прежде всего, неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур.
Предварительный размер ущерба в пострадавших хозяйствах оценивается в более 67 миллионов рублей. Минсельхозу Чувашии поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.
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