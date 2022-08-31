10:48 31.08.2022 (обновлено: 10:59 31.08.2022)
Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи
Глава Чувашии Николаев ввел на всей территории республики режим ЧС из-за засухи
Засуха. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что 30 августа режим ЧС был введен на территории восьми районов Чувашии.
"Глава Чувашии Олег Николаев принял решение о введении на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуации регионального характера с 31 августа 2022 года и до особого распоряжения. Таким образом, введенная накануне ЧС на территории восьми муниципалитетов распространяется на всю республику", - говорится в сообщении.
Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.
Атмосферная засуха, прежде всего, неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур.
Предварительный размер ущерба в пострадавших хозяйствах оценивается в более 67 миллионов рублей. Минсельхозу Чувашии поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.
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