https://ria.ru/20220831/chuvashiya-1813348757.html

Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи

Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи - РИА Новости, 31.08.2022

Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:48

2022-08-31T10:48

2022-08-31T10:59

общество

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что 30 августа режим ЧС был введен на территории восьми районов Чувашии."Глава Чувашии Олег Николаев принял решение о введении на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуации регионального характера с 31 августа 2022 года и до особого распоряжения. Таким образом, введенная накануне ЧС на территории восьми муниципалитетов распространяется на всю республику", - говорится в сообщении.Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.Атмосферная засуха, прежде всего, неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур.Предварительный размер ущерба в пострадавших хозяйствах оценивается в более 67 миллионов рублей. Минсельхозу Чувашии поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.

https://ria.ru/20220825/zasukha-1813165162.html

https://ria.ru/20220830/zasukha-1813182634.html

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)