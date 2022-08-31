https://ria.ru/20220831/chs-1813392891.html

В Евпатории ввели режим ЧС

В Евпатории ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.08.2022

В Евпатории ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:39

2022-08-31T12:39

2022-08-31T12:44

происшествия

евпатория

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода Крыма"."Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.Водоснабжение нарушено в курортных поселках Мирный и Новоозерное, входящих в состав городского округа Евпатория. В поселках проживают более 9 тысяч человек. Предприятием организован подвоз питьевой воды, также дополнительно будут установлены емкости с водой.В свою очередь прокуратурой республики организована проверка в связи с аварией на водоводе. "Будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220831/chuvashiya-1813348757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, евпатория, республика крым, вода, россия, украина, новости - туризм