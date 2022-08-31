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В Евпатории ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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В Евпатории ввели режим ЧС
В Евпатории ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.08.2022
В Евпатории ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:39
2022-08-31T12:44
происшествия
евпатория
республика крым
вода
россия
украина
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода Крыма"."Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.Водоснабжение нарушено в курортных поселках Мирный и Новоозерное, входящих в состав городского округа Евпатория. В поселках проживают более 9 тысяч человек. Предприятием организован подвоз питьевой воды, также дополнительно будут установлены емкости с водой.В свою очередь прокуратурой республики организована проверка в связи с аварией на водоводе. "Будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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происшествия, евпатория, республика крым, вода, россия, украина, новости - туризм
Происшествия, Евпатория, Республика Крым, Вода, Россия, Украина, Туризм, Новости - Туризм
12:39 31.08.2022 (обновлено: 12:44 31.08.2022)
 
В Евпатории ввели режим ЧС

В крымской Евпатории ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание администрации Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода Крыма".
"Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Водоснабжение нарушено в курортных поселках Мирный и Новоозерное, входящих в состав городского округа Евпатория. В поселках проживают более 9 тысяч человек. Предприятием организован подвоз питьевой воды, также дополнительно будут установлены емкости с водой.
В свою очередь прокуратурой республики организована проверка в связи с аварией на водоводе. "Будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Засуха - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:48
Режим ЧС ввели на всей территории Чувашии из-за засухи
 
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