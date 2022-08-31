https://ria.ru/20220831/chs-1813392891.html
В Евпатории ввели режим ЧС
В Евпатории ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.08.2022
В Евпатории ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:39
2022-08-31T12:39
2022-08-31T12:44
происшествия
евпатория
республика крым
вода
россия
украина
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753178768_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_486d8e62a658e3a7ad61143c55103e0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Евпатории из-за аварии на водоводе, на время выполнения восстановительных работ организован подвоз питьевой воды, сообщило предприятие "Вода Крыма"."Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.Водоснабжение нарушено в курортных поселках Мирный и Новоозерное, входящих в состав городского округа Евпатория. В поселках проживают более 9 тысяч человек. Предприятием организован подвоз питьевой воды, также дополнительно будут установлены емкости с водой.В свою очередь прокуратурой республики организована проверка в связи с аварией на водоводе. "Будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20220831/chuvashiya-1813348757.html
евпатория
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753178768_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_29c0f5671ee6f0ef0e9ee5c7db302926.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, республика крым, вода, россия, украина, новости - туризм
Происшествия, Евпатория, Республика Крым, Вода, Россия, Украина, Туризм, Новости - Туризм
12:39 31.08.2022 (обновлено: 12:44 31.08.2022)
В Евпатории ввели режим ЧС
В крымской Евпатории ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе