https://ria.ru/20220831/cage-1813385903.html

Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние"

Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние" - РИА Новости, 31.08.2022

Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние"

Николас Кейдж сыграет в комедии "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:11

2022-08-31T14:11

2022-08-31T14:11

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Николас Кейдж сыграет в комедии "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline. Среди продюсеров ленты Ари Астер, режиссер хорроров "Солнцестояние" и "Реинкарнация". Снимет фильм Кристоффер Боргли. Детали сюжета "Сценария мечты" пока держатся в секрете. "Реинкарнация" — режиссерский дебют Астера в полном метре. Картина вышла в 2018 году. В фильме ужасов рассказывается о мистических событиях, происходящих в одной семье после смерти бабушки. В 2020 в прокате стартовал хоррор "Солнцестояние". Действие в нем разворачивается в языческой секте в Швеции. Эти фильмы Астера были тепло встречены критиками. Одна из недавних работ Кейджа — "Невыносимая тяжесть огромного таланта". В комедийном боевике звезда Голливуда сыграл невротическую версию самого себя.

https://ria.ru/20220830/jackson-1813198346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж, знаменитости, звезды