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Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние" - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
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Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние"
Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние" - РИА Новости, 31.08.2022
Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние"
Николас Кейдж сыграет в комедии "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:11
2022-08-31T14:11
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Николас Кейдж сыграет в комедии "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline. Среди продюсеров ленты Ари Астер, режиссер хорроров "Солнцестояние" и "Реинкарнация". Снимет фильм Кристоффер Боргли. Детали сюжета "Сценария мечты" пока держатся в секрете. "Реинкарнация" — режиссерский дебют Астера в полном метре. Картина вышла в 2018 году. В фильме ужасов рассказывается о мистических событиях, происходящих в одной семье после смерти бабушки. В 2020 в прокате стартовал хоррор "Солнцестояние". Действие в нем разворачивается в языческой секте в Швеции. Эти фильмы Астера были тепло встречены критиками. Одна из недавних работ Кейджа — "Невыносимая тяжесть огромного таланта". В комедийном боевике звезда Голливуда сыграл невротическую версию самого себя.
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новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Николас Кейдж, Знаменитости, звезды
14:11 31.08.2022
 
Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние"

Николас Кейдж сыграет в комедии создателя хоррора "Солнцестояние" Ари Астера

© AP Photo / Evan Agostini/Evan AgostiniНиколас Кейдж
Николас Кейдж - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Николас Кейдж сыграет в комедии "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline.
Среди продюсеров ленты Ари Астер, режиссер хорроров "Солнцестояние" и "Реинкарнация". Снимет фильм Кристоффер Боргли.
Детали сюжета "Сценария мечты" пока держатся в секрете.
"Реинкарнация" — режиссерский дебют Астера в полном метре. Картина вышла в 2018 году. В фильме ужасов рассказывается о мистических событиях, происходящих в одной семье после смерти бабушки.
В 2020 в прокате стартовал хоррор "Солнцестояние". Действие в нем разворачивается в языческой секте в Швеции.
Эти фильмы Астера были тепло встречены критиками.
Одна из недавних работ Кейджа — "Невыносимая тяжесть огромного таланта". В комедийном боевике звезда Голливуда сыграл невротическую версию самого себя.
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