https://ria.ru/20220831/buynov-1813454810.html

Буйнов обратился к врачам за помощью

Буйнов обратился к врачам за помощью - РИА Новости, 31.08.2022

Буйнов обратился к врачам за помощью

Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:40

2022-08-31T15:40

2022-08-31T15:40

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александр буйнов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине.Буйнов поблагодарил врачей, а также сообщил, что уже полетел на работу в Сочи. В комментариях ему пожелали скорейшего восстановления.Ранее о проблемах со спиной рассказывала Лера Кудрявцева. Она признавалась, что долго не может стоять на каблуках.

https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр буйнов, шоу-бизнес