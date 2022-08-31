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Буйнов обратился к врачам за помощью - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
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Буйнов обратился к врачам за помощью
Буйнов обратился к врачам за помощью - РИА Новости, 31.08.2022
Буйнов обратился к врачам за помощью
Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:40
2022-08-31T15:40
шоубиз
знаменитости
александр буйнов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине.Буйнов поблагодарил врачей, а также сообщил, что уже полетел на работу в Сочи. В комментариях ему пожелали скорейшего восстановления.Ранее о проблемах со спиной рассказывала Лера Кудрявцева. Она признавалась, что долго не может стоять на каблуках.
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знаменитости, александр буйнов, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Александр Буйнов, Шоу-бизнес
15:40 31.08.2022
 
Буйнов обратился к врачам за помощью

Александр Буйнов обратился к врачам за помощью из-за болей в спине

© Фото : Александр Буйнов/TelegramАлександр Буйнов в Московском спинальном центре
Александр Буйнов в Московском спинальном центре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Александр Буйнов/Telegram
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине.

"Ничего страшного, сделали блокаду спины. Красотища!" – написал артист.

Буйнов поблагодарил врачей, а также сообщил, что уже полетел на работу в Сочи. В комментариях ему пожелали скорейшего восстановления.
Ранее о проблемах со спиной рассказывала Лера Кудрявцева. Она признавалась, что долго не может стоять на каблуках.
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