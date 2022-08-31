https://ria.ru/20220831/buynov-1813454810.html
Буйнов обратился к врачам за помощью
Буйнов обратился к врачам за помощью - РИА Новости, 31.08.2022
Буйнов обратился к врачам за помощью
Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:40
2022-08-31T15:40
2022-08-31T15:40
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Александр Буйнов разместил в социальных сетях кадры из больницы, чем напугал поклонников. Певцу пришлось обратиться к врачам из-за болей в спине.Буйнов поблагодарил врачей, а также сообщил, что уже полетел на работу в Сочи. В комментариях ему пожелали скорейшего восстановления.Ранее о проблемах со спиной рассказывала Лера Кудрявцева. Она признавалась, что долго не может стоять на каблуках.
https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, александр буйнов, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Александр Буйнов, Шоу-бизнес
Буйнов обратился к врачам за помощью
Александр Буйнов обратился к врачам за помощью из-за болей в спине