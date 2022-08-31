https://ria.ru/20220831/buluus-1813405815.html

В Якутии из-за жары и пожаров растаял ледяной пляж Булуус

В Якутии из-за жары и пожаров растаял ледяной пляж Булуус - РИА Новости, 31.08.2022

В Якутии из-за жары и пожаров растаял ледяной пляж Булуус

Впервые из-за аномальной жары и лесных пожаров в Якутии растаял ледяной пляж Булуус, возможно, следующим летом знаменитый ледник еще появится на прежнем месте,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:18

2022-08-31T13:18

2022-08-31T13:18

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ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Впервые из-за аномальной жары и лесных пожаров в Якутии растаял ледяной пляж Булуус, возможно, следующим летом знаменитый ледник еще появится на прежнем месте, заявил РИА Новости руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, председатель регионального отделения российского экологического общества Михаил Черосов.Пользователи соцсети распространили видео, на котором видно, что природная достопримечательность Якутии - Булуус, который в народе называют ледяным пляжем, полностью растаял.Летом ледник на площади свыше 1 тысячи гектаров в Хангаласском районе республики является излюбленным местом отдыха туристов.По словам ученого, наледь в последние десятилетия не поддавалась оттайке в летнее время. "Однако, следует признать, что уже несколько лет назад стало понятным, что Булуус скоро оттает. Это, конечно, связано с потеплением климата. Я сам видел вот уже растаявший Булуус… Рекорды по жаре в последние годы, плюс лесные пожары в Якутии и, возможно, влияние Мохсоголлохского цементного завода, оно располагается по розе ветров. Последнее нельзя исключить как возможный фактор того, что мы наблюдаем. В любом случае, мы должны понимать, что ледник, точнее, наледь – понятие временное. Надо наблюдать, может, в следующем году он не растает до конца. Пусть туристы не расстраиваются, летом еще не раз, я думаю, они увидят Булуус", - отметил Черосов.

https://ria.ru/20220828/zhara-1812716099.html

https://ria.ru/20220831/chuvashiya-1813348757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, погода, республика саха (якутия)