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Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник - РИА Новости, 31.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220831/bmpt-1813306805.html
Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник
Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник - РИА Новости, 31.08.2022
Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник
Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин", заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:44
2022-08-31T11:18
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
украина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин", заявил РИА Новости информированный источник.Как сообщил ранее РИА Новости другой источник, "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защитыРазработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" поступили на вооружение в России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Точное количество БМПТ в российской армии неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря поступят в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять таких БМПТ.
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безопасность, технологии, россия, украина, уралвагонзавод
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Уралвагонзавод
03:44 31.08.2022 (обновлено: 11:18 31.08.2022)
 
Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник

Российские БМПТ "Терминатор" выдерживают попадание "Джавелина"

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор на Тверской улице перед началом репетиции военного парада - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин", заявил РИА Новости информированный источник.

"Опыт боевых действий показывает, что БМПТ "Терминатор" за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК "Джавелин", а также других противотанковых комплексов и гранатометов производства НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее РИА Новости другой источник, "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты
Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" поступили на вооружение в России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Точное количество БМПТ в российской армии неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря поступят в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять таких БМПТ.
КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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