https://ria.ru/20220831/berbok-1813527763.html

Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев

Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:06

2022-08-31T18:06

2022-08-31T20:34

в мире

германия

украина

анналена бербок

алексей арестович

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что в Киеве до сих пор не увидели обещанные Берлином пять тысяч касок. В свою очередь, уволенный впоследствии посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Таким образом он высмеял медлительность в поставках немецкого оружия его стране.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, анналена бербок, алексей арестович , владимир зеленский