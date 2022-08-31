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Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев
Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев - РИА Новости, 31.08.2022
Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:06
2022-08-31T20:34
в мире
германия
украина
анналена бербок
алексей арестович
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что в Киеве до сих пор не увидели обещанные Берлином пять тысяч касок. В свою очередь, уволенный впоследствии посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Таким образом он высмеял медлительность в поставках немецкого оружия его стране.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, германия, украина, анналена бербок, алексей арестович , владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Алексей Арестович , Владимир Зеленский
18:06 31.08.2022 (обновлено: 20:34 31.08.2022)
 
Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немцев

Глава МИД Германии Бербок: обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.

"Если я пообещала людям Украины, что мы будем с ними столько, сколько им будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины", — сказала она.

Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что в Киеве до сих пор не увидели обещанные Берлином пять тысяч касок. В свою очередь, уволенный впоследствии посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Таким образом он высмеял медлительность в поставках немецкого оружия его стране.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреГерманияУкраинаАнналена БербокАлексей АрестовичВладимир Зеленский
 
 
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