15:25 31.08.2022 (обновлено: 16:17 31.08.2022)
Глава МИД Германии разработала новый план выстраивания отношений с Россией
Die Welt: глава МИД Германии Бербок представила план выстраивания отношений ЕС с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, состоящий из четырех пунктов, пишет Die Welt.
"К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права", — говорится в публикации.
"К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права", — говорится в публикации.
По данным газеты, план учитывает, что оказание военной помощи Киеву будет иметь определенную цену, которая, вероятно, снова возрастет. Принимая во внимание этот факт, авторы документа призвали направить усилия по стратегической коммуникации на то, чтобы показать, как поддержка Украины "повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны".
Отмечается, что проект направили другим государствам — членам ЕС в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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