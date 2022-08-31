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Байден запутался в строках конституции США - РИА Новости, 31.08.2022
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Байден запутался в строках конституции США
Байден запутался в строках конституции США - РИА Новости, 31.08.2022
Байден запутался в строках конституции США
Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:20
2022-08-31T02:20
в мире
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америка
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах - три основополагающих документа для Америки.В июне 2020 года Байден уже путал государствообразующие документы, сославшись на конституцию, при этом цитировал строчку из Декларации независимости.
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
02:20 31.08.2022
 
Байден запутался в строках конституции США

Президент Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.
"Мы, народ", - так начинается наша конституция… декларация", - заявил Байден на мероприятии в штате Пенсильвания.
Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах - три основополагающих документа для Америки.
В июне 2020 года Байден уже путал государствообразующие документы, сославшись на конституцию, при этом цитировал строчку из Декларации независимости.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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