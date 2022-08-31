https://ria.ru/20220831/bayden-1813303876.html

Байден запутался в строках конституции США

Байден запутался в строках конституции США - РИА Новости, 31.08.2022

Байден запутался в строках конституции США

Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:20

2022-08-31T02:20

2022-08-31T02:20

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах - три основополагающих документа для Америки.В июне 2020 года Байден уже путал государствообразующие документы, сославшись на конституцию, при этом цитировал строчку из Декларации независимости.

https://ria.ru/20220830/bayden-1813249019.html

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