https://ria.ru/20220831/bayden-1813303876.html
Байден запутался в строках конституции США
Байден запутался в строках конституции США - РИА Новости, 31.08.2022
Байден запутался в строках конституции США
Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:20
2022-08-31T02:20
2022-08-31T02:20
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости.Конституция США, Декларация независимости и Билль о правах - три основополагающих документа для Америки.В июне 2020 года Байден уже путал государствообразующие документы, сославшись на конституцию, при этом цитировал строчку из Декларации независимости.
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
Байден запутался в строках конституции США
Президент Джо Байден перепутал начало конституции США с Декларацией независимости