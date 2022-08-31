https://ria.ru/20220831/avgust-1813442590.html
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд - РИА Новости, 31.08.2022
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд
Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:11
2022-08-31T15:11
2022-08-31T15:16
россия
москва
погода
общество
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807965971_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_9c991fc054ce48a13b469d496ad3e8b9.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Август стал самым жарким месяцем для Москвы. Не было еще за 143-летний период - 144-летний период наблюдений такого жаркого августа", - сказал Вильфанд.Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.
https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807965971_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3cde8638f896f1991857c3a534c63faa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, погода, общество, роман вильфанд
Россия, Москва, Погода, Общество, Роман Вильфанд
15:11 31.08.2022 (обновлено: 15:16 31.08.2022)
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд
Вильфанд: август в Москве стал самым жарким за 144-летний период метеонаблюдений