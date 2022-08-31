https://ria.ru/20220831/avgust-1813442590.html

Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд

Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд - РИА Новости, 31.08.2022

Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд

Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:11

2022-08-31T15:11

2022-08-31T15:16

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роман вильфанд

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Август стал самым жарким месяцем для Москвы. Не было еще за 143-летний период - 144-летний период наблюдений такого жаркого августа", - сказал Вильфанд.Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.

https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, погода, общество, роман вильфанд