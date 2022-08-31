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Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд - РИА Новости, 31.08.2022
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Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд - РИА Новости, 31.08.2022
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд
Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:11
2022-08-31T15:16
россия
москва
погода
общество
роман вильфанд
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Август стал самым жарким месяцем для Москвы. Не было еще за 143-летний период - 144-летний период наблюдений такого жаркого августа", - сказал Вильфанд.Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.
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россия, москва, погода, общество, роман вильфанд
Россия, Москва, Погода, Общество, Роман Вильфанд
15:11 31.08.2022 (обновлено: 15:16 31.08.2022)
 
Август в Москве стал самым жарким за 144 года, заявил Вильфанд

Вильфанд: август в Москве стал самым жарким за 144-летний период метеонаблюдений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Август в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Август стал самым жарким месяцем для Москвы. Не было еще за 143-летний период - 144-летний период наблюдений такого жаркого августа", - сказал Вильфанд.
Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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РоссияМоскваПогодаОбществоРоман Вильфанд
 
 
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