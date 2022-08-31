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МИД заявил об успешном завершении встречи должностных лиц АТЭС

МИД заявил об успешном завершении встречи должностных лиц АТЭС - РИА Новости, 31.08.2022

МИД заявил об успешном завершении встречи должностных лиц АТЭС

Несмотря на нападки стран Запада на Россию, третье заседание старших должностных лиц (СДЛ) форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС)... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:57

2022-08-31T21:57

2022-08-31T21:57

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БАНГКОК, 31 авг – РИА Новости. Несмотря на нападки стран Запада на Россию, третье заседание старших должностных лиц (СДЛ) форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) прошло довольно успешно, сообщил РИА Новости в среду посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.Таиланд в 2022 году осуществляет переходящее председательство в АТЭС и принимает все мероприятия форума, включая главное мероприятие года – саммит лидеров экономик АТЭС, который пройдет в ноябре в Бангкоке. Третий "кластер мероприятий" старших должностных лиц экономик АТЭС проходил с середины августа в "северной столице" Таиланда городе Чиангмае и завершился в среду. По информации таиландского председательства, всего за время "кластера" в Чиангмае прошло 67 мероприятий структуры АТЭС, главным из которых стало проходившее 28 – 31 августа третье заседание старших должностных лиц форума.Оцениваем заседание как успешное"Мы здесь провели работу в формате российской межведомственной делегации, и, должен сказать, что это заседание мы оцениваем как успешное", - сказал агентству Барский.Он отметил, что заседание подвело промежуточный итог председательства Таиланда в АТЭС, позволило обсудить широкий круг вопросов, стоящих на повестке дня форума и фактически проложить прямую дорогу к встрече лидеров АТЭС, которая намечена на 18–19 ноября этого года в Бангкоке."Результатом нашей работы стало принятие докладов основных рабочих органов АТЭС - комитета по инвестициям и торговле, руководящего комитета по экономическому и техническому сотрудничеству и экономического комитета", - отметил глава российской делегации на заседании СДЛ АТЭС.Таиландский проект биоциркулярной зеленой экономики поддержали все делегацииКроме того, продолжил Барский, в рамках заседания таиландская сторона провела специальное мероприятие, посвященное обсуждению проекта так называемой биоциркулярной зеленой экономики."Эта экономическая модель, разработанная таиландскими коллегами, предложена в качестве одного из вариантов настройки экономик Азиатско-Тихоокеанского региона на экономическое развитие с учетом факторов изменения климата, необходимости уделять приоритетное внимание защите окружающей среды, использованию современных технологий, прежде всего цифровых, в деле обеспечения социально-экономического развития с обязательным элементом учета потребностей самых различных групп населения, которые нельзя оставить "за бортом", - рассказал он."Предложенная Таиландом модель была поддержана всеми делегациями, и таиландские партнеры планируют подготовить на эту тему и принять на встрече лидеров АТЭС отдельный документ: "Бангкокские цели по зеленой биоциркулярной экономике". По сути, проект совместного заявления уже готов", - уточнил Барский, добавив, что на протяжении остающихся до лидерского форума двух с половиной месяцев делегации экономик АТЭС будут регулярно встречаться в онлайн-формате и обсуждать этот проект, а также проект традиционной совместной декларации лидеров, который таиландская сторона обещала распространить в самое ближайшее время.Делегации обсудили роль АТЭС в условиях беспрецедентных вызовов"Естественно, мы дали оценку тому, как развивается наш форум, и какую роль он может сыграть в нынешних условиях беспрецедентных вызовов – международной напряженности, замедления темпов роста мировой экономики и обострения энергетического, продовольственного и других кризисов. Естественно также, что эти оценки и подходы к развитию форума, несмотря на общее желание укреплять АТЭС как уникальный институт многосторонней дипломатии также различались", - поделился Барский.По словам старшего должностного лица РФ в АТЭС, российская делегация в своих выступлениях исходила из того, что в нынешней ситуации необходимо отбросить в сторону противоречия, объединиться и наладить конструктивное сотрудничество с тем, чтобы АТЭС смогло в полной мере выявить свою роль инкубатора идей и лаборатории для выработки рекомендаций своим правительствам, внести свой вклад в решение актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона."Это, прежде всего, противодействие кризисным явлениям, постпандемийное восстановление экономики, дальнейшая либерализация торговли, обеспечение устойчивого развития, укрепление взаимосвязанности", - пояснил он.Политизация форума и структуры АТЭС неприемлема"К сожалению, не все здесь обстоит благополучно. В последние месяцы мы видим стремление США и ряда других экономик-членов АТЭС к политизации нашего форума", - сказал глава российской делегации.Это выражается в неприемлемых заявлениях делегаций этих экономик на атэсовских встречах и в попытках внесения в проекты итоговых документов необоснованных формулировок, содержащих обвинения в адрес ряда экономик АТЭС в вещах, которые не имеют никакого отношения к Азиатско-Тихоокеанскому региону, к повестке дня АТЭС, и вообще являются полностью надуманными или откровенно лживыми, рассказал Барский."Речь идет, прежде всего, о солидарной позиции США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии в отношении конфликта на Украине и их упорного стремления обвинить Российскую Федерацию в том, что она, дескать, является причиной всех проблем в мировой экономике и экономике Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул он."Всем очевидно, что это не соответствует действительности - подлинные причины кризиса лежат в незаконных санкциях, непродуманных мерах по ускоренному зеленому переходу, ультралиберальной монетарной политике США и последствиях пандемии COVID-19, серьезно нарушившей глобальные производственно-стоимостные цепочки", - сказал глава российской делегации на заседании СДЛ АТЭС, добавив, что, кроме того, в АТЭС действует договоренность о том, что это экономический форум, и вопросы политики и безопасности на нем не обсуждаются."Поэтому российская сторона при поддержке Китая и целого ряда других делегаций последовательно выступает категорически против того, чтобы такого рода измышления, а также темы, выходящие за рамки географии и повестки дня нашего форума, звучали на наших заседаниях, тем более включались в официальные документы", - добавил он.Барский отметил, что США и их союзники остаются глухи к голосу разума."В результате такой неконструктивной позиции мы лишились возможности принимать консенсусные заявления на министерском уровне. Уже пять министерских встреч в рамках АТЭС закончились без принятия согласованных итоговых документов. Вместо этого итоги этих мероприятий подводила сама таиландская сторона в заявлениях председателя, что, конечно, тоже неплохо, но не красит наш форум, где мы всегда находили возможность договариваться друг с другом, а главное - ограничивает его возможности", - сказал он.Доля оптимизмаТем не менее, продолжил российский дипломат, определенный оптимизм вселяет то, что все участники АТЭС на нынешнем заседании СДЛ высказались в пользу разработки и одобрения лидерами стран в ноябре этого года в Бангкоке консенсусных документов."Посмотрим, удастся ли этого добиться. Во всяком случае российская сторона, как и прежде, будет выступать за самое конструктивное сотрудничество, будет поддерживать таиландское председательство, которое мы оцениваем очень высоко, и будет добиваться того, чтобы АТЭС оставался деполитизированным, сугубо экономическим, эффективно решающим конкретные задачи, полезным многосторонним форумом, обладающим большим объединительным потенциалом", - отметил глава российской делегации.Он также подчеркнул, что таиландская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы встреча в Чиангмае прошла успешно."Председательство проявило свои лучшие качества, прекрасно организовало заседание, а также проявило большую заботу о гостях, предоставив старшим должностным лицам возможность не только хорошо поработать, но и познакомиться с замечательным Чиангмаем, его историей и культурой", - рассказал Барский.Следующее, четвертое и последнее в этом году заседание СДЛ пройдет в Бангкоке накануне лидерского саммита АТЭС в середине ноября.

https://ria.ru/20220822/tailand-1811203576.html

https://ria.ru/20220522/ates-1789986253.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

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в мире, россия, таиланд, атэс, саммит атэс , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)