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Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/ataka-1813309894.html
Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России
Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России - РИА Новости, 31.08.2022
Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России
США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:02
2022-08-31T06:02
специальная военная операция на украине
марк арнольд
в мире
сша
россия
нато
украина
рсзо himars
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.Он назвал "огромной стратегической ошибкой" требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы.По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России"."Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям", — предположил генерал.Арнольд пояснил, что считает необходимым передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.Ранее Штаты поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как тот не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html
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марк арнольд, в мире, сша, россия, нато, украина, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Марк Арнольд, В мире, США, Россия, НАТО, Украина, РСЗО HIMARS
06:02 31.08.2022
 
Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России

Генерал ВС США Арнольд призвал НАТО дать Киеву разрешение и оружие для удара вглубь России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.
Он назвал "огромной стратегической ошибкой" требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы.

"Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", — сказал Арнольд.

По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".
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"Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям", — предположил генерал.
Арнольд пояснил, что считает необходимым передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.
Ранее Штаты поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как тот не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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