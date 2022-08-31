Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России
Генерал ВС США Арнольд призвал НАТО дать Киеву разрешение и оружие для удара вглубь России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.
Он назвал "огромной стратегической ошибкой" требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы.
"Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", — сказал Арнольд.
По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".
"Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям", — предположил генерал.
Ранее Штаты поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как тот не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.