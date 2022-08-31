https://ria.ru/20220831/ataka-1813309894.html

Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России

Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России - РИА Новости, 31.08.2022

Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России

США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:02

2022-08-31T06:02

2022-08-31T06:02

специальная военная операция на украине

марк арнольд

в мире

сша

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нато

украина

рсзо himars

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.Он назвал "огромной стратегической ошибкой" требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы.По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России"."Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям", — предположил генерал.Арнольд пояснил, что считает необходимым передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.Ранее Штаты поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как тот не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html

https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

сша

россия

украина

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марк арнольд, в мире, сша, россия, нато, украина, рсзо himars