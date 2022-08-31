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В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС - РИА Новости, 31.08.2022
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В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС
В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС - РИА Новости, 31.08.2022
В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС
Рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу, написала... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:26
2022-08-31T17:46
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу, написала обозреватель Business Insider Габби Ландсверк."Печально известный своей жестокостью курс подготовки "морских котиков" вынуждает новобранцев прибегать к приему лекарств посреди тренировок ради достойных результатов", — говорится в статье.По словам автора, начальный курс подготовки и основ подводных подрывных работ спецназа ВМС США не щадит моральное и физическое здоровье солдат. Постоянный холод, сырость и физические нагрузки в сочетании с недостатком сна часто приводят к серьезным заболеваниям, одно из которых — иммерсионный отек легких.Бойцы пытаются скрыть симптомы и продержаться на ногах до конца курса. Недавно похожая история привела к смерти одного из новичков — медики не успели оказать помощь вовремя, объяснила Ландсверк.Ранее бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл жаловался на большое количество тренингов по гендерным вопросам и расовому разнообразию при подготовке "морских котиков".
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военно-морские силы сша, сша, в мире
Военно-морские силы США, США, В мире
16:26 31.08.2022 (обновлено: 17:46 31.08.2022)
 
В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС

Обозреватель BI Ландсверк: рекруты в спецназ ВМС США принимают стимулирующие препараты

© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США
Солдаты спецназа США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Солдаты спецназа США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу, написала обозреватель Business Insider Габби Ландсверк.
"Печально известный своей жестокостью курс подготовки "морских котиков" вынуждает новобранцев прибегать к приему лекарств посреди тренировок ради достойных результатов", — говорится в статье.
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По словам автора, начальный курс подготовки и основ подводных подрывных работ спецназа ВМС США не щадит моральное и физическое здоровье солдат. Постоянный холод, сырость и физические нагрузки в сочетании с недостатком сна часто приводят к серьезным заболеваниям, одно из которых — иммерсионный отек легких.
Бойцы пытаются скрыть симптомы и продержаться на ногах до конца курса. Недавно похожая история привела к смерти одного из новичков — медики не успели оказать помощь вовремя, объяснила Ландсверк.
Ранее бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл жаловался на большое количество тренингов по гендерным вопросам и расовому разнообразию при подготовке "морских котиков".
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