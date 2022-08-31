https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС

В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС - РИА Новости, 31.08.2022

В США раскрыли неприятный секрет подготовки элитных подразделений ВМС

Рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу, написала... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:26

2022-08-31T16:26

2022-08-31T17:46

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сша

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу, написала обозреватель Business Insider Габби Ландсверк."Печально известный своей жестокостью курс подготовки "морских котиков" вынуждает новобранцев прибегать к приему лекарств посреди тренировок ради достойных результатов", — говорится в статье.По словам автора, начальный курс подготовки и основ подводных подрывных работ спецназа ВМС США не щадит моральное и физическое здоровье солдат. Постоянный холод, сырость и физические нагрузки в сочетании с недостатком сна часто приводят к серьезным заболеваниям, одно из которых — иммерсионный отек легких.Бойцы пытаются скрыть симптомы и продержаться на ногах до конца курса. Недавно похожая история привела к смерти одного из новичков — медики не успели оказать помощь вовремя, объяснила Ландсверк.Ранее бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл жаловался на большое количество тренингов по гендерным вопросам и расовому разнообразию при подготовке "морских котиков".

https://ria.ru/20220822/ssha-1811338579.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

военно-морские силы сша, сша, в мире