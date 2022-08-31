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Суд арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал - РИА Новости, 31.08.2022
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Суд арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал
Суд арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал - РИА Новости, 31.08.2022
Суд арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал
Пресненский суд Москвы арестовал до 30 октября водителя Lexus с фальшивыми номерами Сергея Татевосяна, который "прокатил" в Москве инспектора ГИБДД, зажав его... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:02
2022-08-31T21:02
происшествия
авто
москва
осаго
россия
грозный
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 30 октября водителя Lexus с фальшивыми номерами Сергея Татевосяна, который "прокатил" в Москве инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом авто, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Сергея Татевосяна", - сказала собеседница агентства.По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. Второй сотрудник ДПС выстрелил по колёсам авто, после чего Татевосян был задержан.Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет.Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
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происшествия, авто, москва, осаго, россия, грозный
Происшествия, Авто, Москва, ОСАГО, Россия, Грозный
21:02 31.08.2022
 
Суд арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал

Суд в Москве арестовал водителя Lexus, который зажал руку инспектора ГАИ и уехал

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 30 октября водителя Lexus с фальшивыми номерами Сергея Татевосяна, который "прокатил" в Москве инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом авто, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Сергея Татевосяна", - сказала собеседница агентства.
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По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. Второй сотрудник ДПС выстрелил по колёсам авто, после чего Татевосян был задержан.
Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет.
Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности.
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