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Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом - РИА Новости, 31.08.2022
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Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом
Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом - РИА Новости, 31.08.2022
Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:31
2022-08-31T19:32
происшествия
москва
осаго
россия
грозный
авто
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку стеклом авто, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Татевосяну Сергею", - сказала собеседница агентства.По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. В результате второй сотрудник ДПС выстрелил по колесам авто, после чего Татевосян был задержан.Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет.Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов - за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
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происшествия, москва, осаго, россия, грозный, авто
Происшествия, Москва, ОСАГО, Россия, Грозный, Авто
19:31 31.08.2022 (обновлено: 19:32 31.08.2022)
 
Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом

Следствие просит арестовать водителя Lexus, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку стеклом авто, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Татевосяну Сергею", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:00
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. В результате второй сотрудник ДПС выстрелил по колесам авто, после чего Татевосян был задержан.
Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет.
Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов - за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 09:25
В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем
 
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