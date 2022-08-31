19:31 31.08.2022 (обновлено: 19:32 31.08.2022)
Следствие просит арестовать водителя, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом
Следствие просит арестовать водителя Lexus, зажавшего руку инспектора ГАИ стеклом в Москве
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте водителя Lexus с фальшивыми номерами, который "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку стеклом авто, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу Татевосяну Сергею", - сказала собеседница агентства.
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По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. В результате второй сотрудник ДПС выстрелил по колесам авто, после чего Татевосян был задержан.
Мужчине вменяется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет.
Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов - за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности.