https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре - РИА Новости, 31.08.2022
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:54
россия
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Следствием установлено, что 29 августа в ТРЦ "Гудвин" 33-летний пьяный мужчина "с целью удовлетворения своих половых потребностей" обнимал, брал на руки и пытался раздеть девочку 2017 года рождения. Приставания к ребенку зафиксированы камерами наблюдения."Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… Обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба суда.По месту жительства обвиняемый характеризуется посредственно. Он не женат, нигде не работает, живет с мамой.
https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, тюмень, тюменская область
Россия, Происшествия, Тюмень, Тюменская область
14:53 31.08.2022 (обновлено: 14:54 31.08.2022)
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
В Тюмени суд арестовал мужчину, домогавшегося пятилетней девочки в торговом центре
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости.
Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает
объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Следствием установлено, что 29 августа в ТРЦ "Гудвин" 33-летний пьяный мужчина "с целью удовлетворения своих половых потребностей" обнимал, брал на руки и пытался раздеть девочку 2017 года рождения. Приставания к ребенку зафиксированы камерами наблюдения.
"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… Обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба суда.
По месту жительства обвиняемый характеризуется посредственно. Он не женат, нигде не работает, живет с мамой.