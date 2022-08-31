https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html

В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре

В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре - РИА Новости, 31.08.2022

В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре

Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:53

2022-08-31T14:53

2022-08-31T14:54

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тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Следствием установлено, что 29 августа в ТРЦ "Гудвин" 33-летний пьяный мужчина "с целью удовлетворения своих половых потребностей" обнимал, брал на руки и пытался раздеть девочку 2017 года рождения. Приставания к ребенку зафиксированы камерами наблюдения."Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… Обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба суда.По месту жительства обвиняемый характеризуется посредственно. Он не женат, нигде не работает, живет с мамой.

https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, тюмень, тюменская область