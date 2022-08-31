Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре - РИА Новости, 31.08.2022
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре
Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:54
россия
происшествия
тюмень
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Следствием установлено, что 29 августа в ТРЦ "Гудвин" 33-летний пьяный мужчина "с целью удовлетворения своих половых потребностей" обнимал, брал на руки и пытался раздеть девочку 2017 года рождения. Приставания к ребенку зафиксированы камерами наблюдения."Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… Обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба суда.По месту жительства обвиняемый характеризуется посредственно. Он не женат, нигде не работает, живет с мамой.
https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html
россия
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, тюмень, тюменская область
Россия, Происшествия, Тюмень, Тюменская область
14:53 31.08.2022 (обновлено: 14:54 31.08.2022)
 
В Тюмени арестовали мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре

В Тюмени суд арестовал мужчину, домогавшегося пятилетней девочки в торговом центре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Мужчина, пристававший к девочке в торговом центре в Тюмени, арестован по решению суда до 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Следствием установлено, что 29 августа в ТРЦ "Гудвин" 33-летний пьяный мужчина "с целью удовлетворения своих половых потребностей" обнимал, брал на руки и пытался раздеть девочку 2017 года рождения. Приставания к ребенку зафиксированы камерами наблюдения.
"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1989 года рождения. Тюменец обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… Обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба суда.
По месту жительства обвиняемый характеризуется посредственно. Он не женат, нигде не работает, живет с мамой.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:43
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
 
РоссияПроисшествияТюменьТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала