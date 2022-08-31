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Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 31.08.2022

Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью

В туристической столице Турции Анталье фиксируется высокий уровень турпотока, в особенности из ФРГ, России и Великобритании, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:00

2022-08-31T13:00

2022-08-31T13:00

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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. В туристической столице Турции Анталье фиксируется высокий уровень турпотока, в особенности из ФРГ, России и Великобритании, передает агентство Anadolu."Число иностранцев, прибывших на курорт из-за рубежа с начала года, превысило 8,5 миллиона", — пишет агентство.По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркана Ягджи, цифры уже приближаются к допандемийным."С начала года мы достигли показателя в 90-95 процентов от турпотока 2019 года. Если наплыв отдыхающих сохранится, то к концу года мы добьемся очередного рекорда, значительно выше допандемийного уровня", — приводит Anadolu его слова.Уточняется, что представители отрасли сейчас нацелены на привлечение туристов из стран Европы, в том числе Польши, Чехии, Сербии, Германии и Великобритании.Не исключено, что турпоток в Анталью к концу года превысит 12 миллионов, добавляет агентство.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, анталья (провинция), россия, германия, великобритания, туристы, туризм, турпоток, турция