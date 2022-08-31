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Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/antalya-1813363816.html
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 31.08.2022
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью
В туристической столице Турции Анталье фиксируется высокий уровень турпотока, в особенности из ФРГ, России и Великобритании, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:00
2022-08-31T13:00
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. В туристической столице Турции Анталье фиксируется высокий уровень турпотока, в особенности из ФРГ, России и Великобритании, передает агентство Anadolu."Число иностранцев, прибывших на курорт из-за рубежа с начала года, превысило 8,5 миллиона", — пишет агентство.По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркана Ягджи, цифры уже приближаются к допандемийным."С начала года мы достигли показателя в 90-95 процентов от турпотока 2019 года. Если наплыв отдыхающих сохранится, то к концу года мы добьемся очередного рекорда, значительно выше допандемийного уровня", — приводит Anadolu его слова.Уточняется, что представители отрасли сейчас нацелены на привлечение туристов из стран Европы, в том числе Польши, Чехии, Сербии, Германии и Великобритании.Не исключено, что турпоток в Анталью к концу года превысит 12 миллионов, добавляет агентство.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html
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новости - туризм, анталья (провинция), россия, германия, великобритания, туристы, туризм, турпоток, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Россия, Германия, Великобритания, туристы, Туризм, турпоток, Турция
13:00 31.08.2022
 
Россияне вошли в список лидеров по турпотоку в Анталью

СМИ: к концу 2022 года турпоток в Анталью может превысить 12 миллионов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. В туристической столице Турции Анталье фиксируется высокий уровень турпотока, в особенности из ФРГ, России и Великобритании, передает агентство Anadolu.
"Число иностранцев, прибывших на курорт из-за рубежа с начала года, превысило 8,5 миллиона", — пишет агентство.
По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркана Ягджи, цифры уже приближаются к допандемийным.
"С начала года мы достигли показателя в 90-95 процентов от турпотока 2019 года. Если наплыв отдыхающих сохранится, то к концу года мы добьемся очередного рекорда, значительно выше допандемийного уровня", — приводит Anadolu его слова.
Уточняется, что представители отрасли сейчас нацелены на привлечение туристов из стран Европы, в том числе Польши, Чехии, Сербии, Германии и Великобритании.
Не исключено, что турпоток в Анталью к концу года превысит 12 миллионов, добавляет агентство.
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