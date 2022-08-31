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Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:44

2022-08-31T12:44

2022-08-31T12:59

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщило в среду Минобороны России."Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что последние обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции войск Украины в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища."Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено", - уточнили в Минобороны.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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