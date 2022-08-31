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Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:44
2022-08-31T12:59
специальная военная операция на украине
россия
в мире
магатэ
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщило в среду Минобороны России."Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что последние обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции войск Украины в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища."Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено", - уточнили в Минобороны.
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россия, в мире, магатэ, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, МАГАТЭ, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 31.08.2022 (обновлено: 12:59 31.08.2022)
 
Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Минобороны: Украина обстреляла комплекс по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевский режим провоцирует срыв миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в ходе обстрела станции снаряд попал в здание переработки радиоактивных отходов, сообщило в среду Минобороны России.
"Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что последние обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции войск Украины в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища.
"Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМАГАТЭУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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