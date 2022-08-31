https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813478741.html
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом - РИА Новости, 31.08.2022
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом
Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:22
2022-08-31T17:22
2022-08-31T17:22
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
борис годунов
мюнхен
будапешт
москва
мариинский театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653880_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d7ef5ccfa381a2239e0ae0ac16d655f1.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены."Ближайшее выступление – это 2 сентября, открытие смотра (V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, – Прим. ред.), затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в "Зарядье", с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября – Мюнхен, "Дон Карлос", — поделился планами Абдразаков на пресс-конференции.В октябре он примет участие в постановке "Борис Годунов" в Уфе в ходе его фестиваля."Затем в Красноярске концерт, в Будапеште концерт… Ну, и этот год заканчивается постановкой оперы "Борис Годунов", открытие сезона в театре "Ла Скала", — заключил он.
https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813457492.html
мюнхен
будапешт
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653880_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_8a1618856bf8b0552e941a5ceb50c3c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ильдар абдразаков, борис годунов, мюнхен, будапешт, москва, мариинский театр, зарядье, ла скала, музыка, опера, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Ильдар Абдразаков, Борис Годунов, Мюнхен, Будапешт, Москва, Мариинский театр, Зарядье, Ла Скала, Музыка, Опера, Знаменитости, звезды
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом
Оперный певец Абдразаков выступит в Мюнхене, Будапеште и Милане
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены.
"Ближайшее выступление – это 2 сентября, открытие смотра (V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, – Прим. ред.), затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в "Зарядье", с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября – Мюнхен, "Дон Карлос", — поделился планами Абдразаков на пресс-конференции.
В октябре он примет участие в постановке "Борис Годунов" в Уфе в ходе его фестиваля.
"Затем в Красноярске концерт, в Будапеште концерт… Ну, и этот год заканчивается постановкой оперы "Борис Годунов", открытие сезона в театре "Ла Скала", — заключил он.