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Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813478741.html
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом - РИА Новости, 31.08.2022
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом
Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:22
2022-08-31T17:22
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
борис годунов
мюнхен
будапешт
москва
мариинский театр
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены."Ближайшее выступление – это 2 сентября, открытие смотра (V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, – Прим. ред.), затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в "Зарядье", с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября – Мюнхен, "Дон Карлос", — поделился планами Абдразаков на пресс-конференции.В октябре он примет участие в постановке "Борис Годунов" в Уфе в ходе его фестиваля."Затем в Красноярске концерт, в Будапеште концерт… Ну, и этот год заканчивается постановкой оперы "Борис Годунов", открытие сезона в театре "Ла Скала", — заключил он.
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будапешт
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новости культуры, ильдар абдразаков, борис годунов, мюнхен, будапешт, москва, мариинский театр, зарядье, ла скала, музыка, опера, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Ильдар Абдразаков, Борис Годунов, Мюнхен, Будапешт, Москва, Мариинский театр, Зарядье, Ла Скала, Музыка, Опера, Знаменитости, звезды
17:22 31.08.2022
 
Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом

Оперный певец Абдразаков выступит в Мюнхене, Будапеште и Милане

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре в Москве
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены.
"Ближайшее выступление – это 2 сентября, открытие смотра (V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, – Прим. ред.), затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в "Зарядье", с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября – Мюнхен, "Дон Карлос", — поделился планами Абдразаков на пресс-конференции.
В октябре он примет участие в постановке "Борис Годунов" в Уфе в ходе его фестиваля.
"Затем в Красноярске концерт, в Будапеште концерт… Ну, и этот год заканчивается постановкой оперы "Борис Годунов", открытие сезона в театре "Ла Скала", — заключил он.
Ильдар Абдразаков
Вчера, 16:10Культура
Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора
 
КультураНовости культурыИльдар АбдразаковБорис ГодуновМюнхенБудапештМоскваМариинский театрЗарядьеЛа СкалаМузыкаОпераЗнаменитостизвезды
 
 
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