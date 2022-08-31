https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813478741.html

Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом

Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом - РИА Новости, 31.08.2022

Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом

Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:22

2022-08-31T17:22

2022-08-31T17:22

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новости культуры

ильдар абдразаков

борис годунов

мюнхен

будапешт

москва

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил, что его зарубежные гастроли не были отменены."Ближайшее выступление – это 2 сентября, открытие смотра (V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, – Прим. ред.), затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в "Зарядье", с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября – Мюнхен, "Дон Карлос", — поделился планами Абдразаков на пресс-конференции.В октябре он примет участие в постановке "Борис Годунов" в Уфе в ходе его фестиваля."Затем в Красноярске концерт, в Будапеште концерт… Ну, и этот год заканчивается постановкой оперы "Борис Годунов", открытие сезона в театре "Ла Скала", — заключил он.

https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813457492.html

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будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ильдар абдразаков, борис годунов, мюнхен, будапешт, москва, мариинский театр, зарядье, ла скала, музыка, опера, знаменитости, звезды