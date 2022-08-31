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Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813457492.html
Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора
Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора - РИА Новости, 31.08.2022
Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора
Ильдар Абдразаков на своем пятом Международном музыкальном фестивале проведет мастер-классы для молодых вокалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:10
2022-08-31T16:10
культура
новости культуры
музыка
ильдар абдразаков
модест мусоргский
борис годунов
владивосток
ханты-мансийск
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ильдар Абдразаков на своем пятом Международном музыкальном фестивале проведет мастер-классы для молодых вокалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.За три дня в мастер-классах знаменитого баса примут участие 34 исполнителя. Отбор певцов Абдразаков проводил на основе присланных видео-заявок. Подавляющее большинство из них поступило из России. Занятия пройдут на сцене Приморской краевой филармонии во Владивостоке (9 сентября), КТЦ "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске (14 сентября) и Красноярской краевой филармонии (17 сентября).Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова был основан в 2018-м. В этом году в его маршрут включено семь российских городов — география станет рекордной для мероприятия.После торжественного открытия фестиваля в Москве в Большом зале Московской консерватории форум впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске, Норильске, а завершится на родине Абдразакова в Уфе концертным исполнением оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".
https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html
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новости культуры, музыка, ильдар абдразаков, модест мусоргский, борис годунов, владивосток, ханты-мансийск, россия, италия, эквадор, знаменитости, звезды, сургут, красноярск, норильск, уфа, опера
Культура, Новости культуры, Музыка, Ильдар Абдразаков, Модест Мусоргский, Борис Годунов, Владивосток, Ханты-Мансийск, Россия, Италия, Эквадор, Знаменитости, звезды, Сургут, Красноярск, Норильск, Уфа, Опера
16:10 31.08.2022
 
Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора

Абдразаков проведет мастер-классы для 34 вокалистов из России, Италии и Эквадора

© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ильдар Абдразаков на своем пятом Международном музыкальном фестивале проведет мастер-классы для молодых вокалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.

"На сегодняшний момент тяжелее стало приехать (на фестиваль, — Прим. ред.) ребятам из-за рубежа, но мы ожидаем девочку из Италии, и кто-то будет даже из Эквадора", — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.

За три дня в мастер-классах знаменитого баса примут участие 34 исполнителя. Отбор певцов Абдразаков проводил на основе присланных видео-заявок. Подавляющее большинство из них поступило из России.
Занятия пройдут на сцене Приморской краевой филармонии во Владивостоке (9 сентября), КТЦ "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске (14 сентября) и Красноярской краевой филармонии (17 сентября).
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова был основан в 2018-м. В этом году в его маршрут включено семь российских городов — география станет рекордной для мероприятия.
После торжественного открытия фестиваля в Москве в Большом зале Московской консерватории форум впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске, Норильске, а завершится на родине Абдразакова в Уфе концертным исполнением оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".
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КультураНовости культурыМузыкаИльдар АбдразаковМодест МусоргскийБорис ГодуновВладивостокХанты-МансийскРоссияИталияЭквадорЗнаменитостизвездыСургутКрасноярскНорильскУфаОпера
 
 
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