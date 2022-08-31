https://ria.ru/20220831/abdrazakov-1813457492.html

Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора

Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора - РИА Новости, 31.08.2022

Абдразаков проведет мастер-классы для певцов из России, Италии и Эквадора

Ильдар Абдразаков на своем пятом Международном музыкальном фестивале проведет мастер-классы для молодых вокалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:10

2022-08-31T16:10

2022-08-31T16:10

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ильдар абдразаков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ильдар Абдразаков на своем пятом Международном музыкальном фестивале проведет мастер-классы для молодых вокалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.За три дня в мастер-классах знаменитого баса примут участие 34 исполнителя. Отбор певцов Абдразаков проводил на основе присланных видео-заявок. Подавляющее большинство из них поступило из России. Занятия пройдут на сцене Приморской краевой филармонии во Владивостоке (9 сентября), КТЦ "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске (14 сентября) и Красноярской краевой филармонии (17 сентября).Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова был основан в 2018-м. В этом году в его маршрут включено семь российских городов — география станет рекордной для мероприятия.После торжественного открытия фестиваля в Москве в Большом зале Московской консерватории форум впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске, Норильске, а завершится на родине Абдразакова в Уфе концертным исполнением оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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