В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая часть выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Она посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве."Мы постарались всмотреться в то, как развивались практики изучения разных чувств и способов восприятия искусства, и так получилось, что эта выставка заодно стала первой экспозицией в ГМИИ, которая затрагивает некую презентацию незрячести в разных эпохах и культурах. В одной экспозиции встретились метафорические трактовки легенд о незрячих и практики слепого рисования, и совершенно разные эксперименты, которые по-разному переосмысляют зрение", — рассказала о задумке куратор, глава отдела междисциплинарных проектов музея Евгения Киселева-Аффлербах.Другой куратор выставки, завотделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ вв. ГМИИ Александра Данилова отметила, что "искусство — это всегда немного коррекция нашего зрения". В экспозицию вошли работы более 10 авторов. В их числе Альбрехт Альтдорфер, Цукиока Ёситоси, Клод Лоррен, Михаил Матюшин, Пабло Пикассо, Рембрандт Харменс ван Рейн. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами предметов редко покидают хранение, а некоторые из них показаны публике впервые.Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирке конца XIV века. А еще возле некоторых арт-объектов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть представленное произведение искусства.Выставка разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.Так, в первой части проекта перед зрителем предстает галерея образов библейских и мифологических слепцов, среди которых "Самсон" Альбрехта Альтдорфера, "Слепой Товит" Рембрандта Харменса ван Рейна, "Гомер и муза Сапфо" Ангелики Кауфман, "Четыре струны луны. Сэмимару, из серии "Сто ликов Луны" Цукиоки Ёситоси и многие другие.Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Как она развивалась в искусстве XX века иллюстрирует картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком". Часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре. Кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой экспозиции, предназначены именно для осязательного восприятия.Выставка продлится до 14 ноября.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая часть выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости.
Она посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве.
Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
"Мы постарались всмотреться в то, как развивались практики изучения разных чувств и способов восприятия искусства, и так получилось, что эта выставка заодно стала первой экспозицией в ГМИИ, которая затрагивает некую презентацию незрячести в разных эпохах и культурах. В одной экспозиции встретились метафорические трактовки легенд о незрячих и практики слепого рисования, и совершенно разные эксперименты, которые по-разному переосмысляют зрение", — рассказала о задумке куратор, глава отдела междисциплинарных проектов музея Евгения Киселева-Аффлербах.
Другой куратор выставки, завотделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ вв. ГМИИ Александра Данилова отметила, что "искусство — это всегда немного коррекция нашего зрения".
Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
В экспозицию вошли работы более 10 авторов. В их числе Альбрехт Альтдорфер, Цукиока Ёситоси, Клод Лоррен, Михаил Матюшин, Пабло Пикассо, Рембрандт Харменс ван Рейн. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами предметов редко покидают хранение, а некоторые из них показаны публике впервые.
Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирке конца XIV века. А еще возле некоторых арт-объектов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть представленное произведение искусства.
Выставка разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.
Так, в первой части проекта перед зрителем предстает галерея образов библейских и мифологических слепцов, среди которых "Самсон" Альбрехта Альтдорфера, "Слепой Товит" Рембрандта Харменса ван Рейна, "Гомер и муза Сапфо" Ангелики Кауфман, "Четыре струны луны. Сэмимару, из серии "Сто ликов Луны" Цукиоки Ёситоси и многие другие.
Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Как она развивалась в искусстве XX века иллюстрирует картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком". Часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.
Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
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Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
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Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре. Кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой экспозиции, предназначены именно для осязательного восприятия.
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