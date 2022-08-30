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В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html
В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве
В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве - РИА Новости, 30.08.2022
В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве
Первая часть выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:15
2022-08-30T11:41
культура
новости культуры
выставки
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
пабло пикассо
европа
россия
сша
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая часть выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Она посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве."Мы постарались всмотреться в то, как развивались практики изучения разных чувств и способов восприятия искусства, и так получилось, что эта выставка заодно стала первой экспозицией в ГМИИ, которая затрагивает некую презентацию незрячести в разных эпохах и культурах. В одной экспозиции встретились метафорические трактовки легенд о незрячих и практики слепого рисования, и совершенно разные эксперименты, которые по-разному переосмысляют зрение", — рассказала о задумке куратор, глава отдела междисциплинарных проектов музея Евгения Киселева-Аффлербах.Другой куратор выставки, завотделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ вв. ГМИИ Александра Данилова отметила, что "искусство — это всегда немного коррекция нашего зрения". В экспозицию вошли работы более 10 авторов. В их числе Альбрехт Альтдорфер, Цукиока Ёситоси, Клод Лоррен, Михаил Матюшин, Пабло Пикассо, Рембрандт Харменс ван Рейн. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами предметов редко покидают хранение, а некоторые из них показаны публике впервые.Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирке конца XIV века. А еще возле некоторых арт-объектов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть представленное произведение искусства.Выставка разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.Так, в первой части проекта перед зрителем предстает галерея образов библейских и мифологических слепцов, среди которых "Самсон" Альбрехта Альтдорфера, "Слепой Товит" Рембрандта Харменса ван Рейна, "Гомер и муза Сапфо" Ангелики Кауфман, "Четыре струны луны. Сэмимару, из серии "Сто ликов Луны" Цукиоки Ёситоси и многие другие.Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Как она развивалась в искусстве XX века иллюстрирует картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком". Часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре. Кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой экспозиции, предназначены именно для осязательного восприятия.Выставка продлится до 14 ноября.
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новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, пабло пикассо, европа, россия, сша, живопись
Культура, Новости культуры, Выставки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Пабло Пикассо, Европа, Россия, США, Живопись
11:15 30.08.2022 (обновлено: 11:41 30.08.2022)
 
В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве

Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в ГМИИ

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Российский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая часть выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости.
Она посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Девушка на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
"Мы постарались всмотреться в то, как развивались практики изучения разных чувств и способов восприятия искусства, и так получилось, что эта выставка заодно стала первой экспозицией в ГМИИ, которая затрагивает некую презентацию незрячести в разных эпохах и культурах. В одной экспозиции встретились метафорические трактовки легенд о незрячих и практики слепого рисования, и совершенно разные эксперименты, которые по-разному переосмысляют зрение", — рассказала о задумке куратор, глава отдела междисциплинарных проектов музея Евгения Киселева-Аффлербах.
Другой куратор выставки, завотделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ вв. ГМИИ Александра Данилова отметила, что "искусство — это всегда немного коррекция нашего зрения".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Девушка на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
В экспозицию вошли работы более 10 авторов. В их числе Альбрехт Альтдорфер, Цукиока Ёситоси, Клод Лоррен, Михаил Матюшин, Пабло Пикассо, Рембрандт Харменс ван Рейн. На выставке представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами предметов редко покидают хранение, а некоторые из них показаны публике впервые.
Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирке конца XIV века. А еще возле некоторых арт-объектов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть представленное произведение искусства.
Выставка разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Выставка Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1
1 из 2

Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Экспозиция посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве

Девушка на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1
2 из 2

Экспозиция посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Экспозиция посвящена теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Так, в первой части проекта перед зрителем предстает галерея образов библейских и мифологических слепцов, среди которых "Самсон" Альбрехта Альтдорфера, "Слепой Товит" Рембрандта Харменса ван Рейна, "Гомер и муза Сапфо" Ангелики Кауфман, "Четыре струны луны. Сэмимару, из серии "Сто ликов Луны" Цукиоки Ёситоси и многие другие.
Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Как она развивалась в искусстве XX века иллюстрирует картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком". Часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Посетительница у работы Пабло Пикассо Старый еврей с мальчиком, представленной на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1
1 из 2

Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Девушка фотографирует экспонат выставки Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1
2 из 2

Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Девушка фотографирует экспонат выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре. Кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой экспозиции, предназначены именно для осязательного восприятия.
Выставка продлится до 14 ноября.
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