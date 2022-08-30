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Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму - РИА Новости, 30.08.2022
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Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму
Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму - РИА Новости, 30.08.2022
Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму
Премьер Греции Кириакос Мицотакис предрек Европе чрезвычайно трудную зиму и снова предложил установить потолок цен на природный газ, при этом он опять упрекнул... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
греция
россия
евросоюз
европа
в мире
природный газ
цены
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис предрек Европе чрезвычайно трудную зиму и снова предложил установить потолок цен на природный газ, при этом он опять упрекнул Россию в высоких ценах на газ и беспрецедентной инфляции."Международную обстановку, к сожалению, покрывают темные тучи, предвещающие чрезвычайно трудную зиму. Прошло уже полгода войны на Украине, Россия сейчас атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ. Его цены выросли на 1000%, они в десять раз выше, чем были до начала кризиса, взвинчивая стоимость электроэнергии, подпитывая беспрецедентное инфляционное давление", - сказал Мицотакис.Ранее Москва неоднократно отвергала любые заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.Говоря об экономических проблемах Европы, Мицотакис сказал, что сейчас настало время реализовать то, что он предложил своим коллегам ровно семь месяцев назад: установить потолок цен на природный газ, отвязать цены на природный газ от цен на электроэнергию."Иными словами, нужен общеевропейский ответ на кризис", - сказал он.Между тем, цена на электроэнергию в Греции начала расти с лета 2021 года, задолго до кризиса в отношениях с Россией. Так, деловое издание "Нафтемпорики" 19 октября 2021 года опубликовало статью "Первенство" по дороговизне энергии. Средняя оптовая цена 253 евро/МВтч, максимальная цена 344 евро/МВтч".Греческий премьер также утверждает, что Россия якобы пытается экономическими методами оказать дестабилизировать обстановку в зарубежных странах."Речь идет о беспрецедентной угрозе для всего Запада. Я бы даже сказал, что это еще и угроза стратегического характера, потому что сейчас все показывает, что Москва стремится путем экономического давления создать социальные волнения, а также политическую нестабильность внутри стран, которые противостоят ее планам", - заявил премьер.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их&nbsp; называли абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.По его словам, что касается Греции, то к общим вызовам следует добавить "агрессию соседей" и иммиграцию.Мицотакис заявил, что он был первым, кто предупредил о кризисе, с которым сейчас столкнулись в Европе, и будет настаивать на том, что каждый день, проходящий без единой реакции на энергетический кризис, усугубит проблемы для всех европейцев.По его словам, на национальном уровне правительство Греции продолжит поддерживать домохозяйства и предприятия, но ресурсы не являются неисчерпаемыми.Он сообщил, что на Международной выставке в Салониках представит план на предстоящую решающую зиму, а также на второй срок правления своей партии и для Греции до 2030 года.
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греция, россия, евросоюз, европа, в мире, природный газ, цены, кириакос мицотакис
Греция, Россия, Евросоюз, Европа, В мире, Природный газ, Цены, Кириакос Мицотакис
17:10 30.08.2022
 
Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму

Премьер Греции Мицотакис предрек Европе чрезвычайно трудную зиму из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис предрек Европе чрезвычайно трудную зиму и снова предложил установить потолок цен на природный газ, при этом он опять упрекнул Россию в высоких ценах на газ и беспрецедентной инфляции.
"Международную обстановку, к сожалению, покрывают темные тучи, предвещающие чрезвычайно трудную зиму. Прошло уже полгода войны на Украине, Россия сейчас атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ. Его цены выросли на 1000%, они в десять раз выше, чем были до начала кризиса, взвинчивая стоимость электроэнергии, подпитывая беспрецедентное инфляционное давление", - сказал Мицотакис.
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Ранее Москва неоднократно отвергала любые заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.
Говоря об экономических проблемах Европы, Мицотакис сказал, что сейчас настало время реализовать то, что он предложил своим коллегам ровно семь месяцев назад: установить потолок цен на природный газ, отвязать цены на природный газ от цен на электроэнергию.
"Иными словами, нужен общеевропейский ответ на кризис", - сказал он.
Между тем, цена на электроэнергию в Греции начала расти с лета 2021 года, задолго до кризиса в отношениях с Россией. Так, деловое издание "Нафтемпорики" 19 октября 2021 года опубликовало статью "Первенство" по дороговизне энергии. Средняя оптовая цена 253 евро/МВтч, максимальная цена 344 евро/МВтч".
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Греческий премьер также утверждает, что Россия якобы пытается экономическими методами оказать дестабилизировать обстановку в зарубежных странах.
"Речь идет о беспрецедентной угрозе для всего Запада. Я бы даже сказал, что это еще и угроза стратегического характера, потому что сейчас все показывает, что Москва стремится путем экономического давления создать социальные волнения, а также политическую нестабильность внутри стран, которые противостоят ее планам", - заявил премьер.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их  называли абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
По его словам, что касается Греции, то к общим вызовам следует добавить "агрессию соседей" и иммиграцию.
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Мицотакис заявил, что он был первым, кто предупредил о кризисе, с которым сейчас столкнулись в Европе, и будет настаивать на том, что каждый день, проходящий без единой реакции на энергетический кризис, усугубит проблемы для всех европейцев.
По его словам, на национальном уровне правительство Греции продолжит поддерживать домохозяйства и предприятия, но ресурсы не являются неисчерпаемыми.
Он сообщил, что на Международной выставке в Салониках представит план на предстоящую решающую зиму, а также на второй срок правления своей партии и для Греции до 2030 года.
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