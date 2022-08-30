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В США призвали Зеленского понять простую вещь - РИА Новости, 30.08.2022
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В США призвали Зеленского понять простую вещь
В США призвали Зеленского понять простую вещь - РИА Новости, 30.08.2022
В США призвали Зеленского понять простую вещь
Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill. "Единственный разумный... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:04
2022-08-30T11:34
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill. "Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в публикации. Автор считает, что лучший способ закончить конфликт — это убедить президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. При этом, если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман. По мнению журналиста, отношения Европы и НАТО с Россией из-за приближающейся зимы будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Поэтому возникает насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, наоборот, зайдет в тупик, резюмировал автор. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
09:04 30.08.2022 (обновлено: 11:34 30.08.2022)
 
В США призвали Зеленского понять простую вещь

Автор The Hill Ульман пишет, что Зеленский должен пойти на переговоры для спасения Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill.

"Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в публикации.
Американец - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Американцы никогда не узнают важный факт об Украине, заявил политолог
Автор считает, что лучший способ закончить конфликт — это убедить президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. При этом, если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман.

По мнению журналиста, отношения Европы и НАТО с Россией из-за приближающейся зимы будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Поэтому возникает насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, наоборот, зайдет в тупик, резюмировал автор.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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