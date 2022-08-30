09:04 30.08.2022 (обновлено: 11:34 30.08.2022)
В США призвали Зеленского понять простую вещь
Автор The Hill Ульман пишет, что Зеленский должен пойти на переговоры для спасения Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill.
"Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в публикации.
"Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в публикации.
Автор считает, что лучший способ закончить конфликт — это убедить президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. При этом, если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман.
По мнению журналиста, отношения Европы и НАТО с Россией из-за приближающейся зимы будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Поэтому возникает насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, наоборот, зайдет в тупик, резюмировал автор.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
По мнению журналиста, отношения Европы и НАТО с Россией из-за приближающейся зимы будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Поэтому возникает насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, наоборот, зайдет в тупик, резюмировал автор.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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