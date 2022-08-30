https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

В США призвали Зеленского понять простую вещь

В США призвали Зеленского понять простую вещь - РИА Новости, 30.08.2022

В США призвали Зеленского понять простую вещь

Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill. "Единственный разумный... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:04

2022-08-30T09:04

2022-08-30T11:34

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украина

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, пишет Харлан Ульман для издания The Hill. "Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в публикации. Автор считает, что лучший способ закончить конфликт — это убедить президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. При этом, если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман. По мнению журналиста, отношения Европы и НАТО с Россией из-за приближающейся зимы будут все сильнее определяться поставками энергоносителей. Поэтому возникает насущный вопрос — как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, наоборот, зайдет в тупик, резюмировал автор. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин