https://ria.ru/20220830/zasukha-1813203558.html

В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 30.08.2022

В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации ввели в восьми районах Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает министерство сельского хозяйства республики. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:38

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

происшествия

чувашская республика (чувашия)

погода

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в восьми районах Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает министерство сельского хозяйства республики.Атмосферная засуха фиксируется, когда в период роста и развития сельскохозяйственных культур в течение 30 дней подряд держится температура выше 25 градусов, а эффективные осадки - менее 5 миллиметров."В зоне ЧС сейчас Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы", - говорится в сообщении.Как пояснили в Минсельхозе региона, засуха наносит ущерб хозяйствам, где выращивают картофель, овощи, многолетние травы. В это время иссушивается почва и под сев озимых культур.

https://ria.ru/20220830/chs-1813083996.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), погода