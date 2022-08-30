https://ria.ru/20220830/zasukha-1813203558.html
В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи
В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 30.08.2022
В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации ввели в восьми районах Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает министерство сельского хозяйства республики. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:38
2022-08-30T16:38
2022-08-30T16:38
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
происшествия
чувашская республика (чувашия)
погода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в восьми районах Чувашии из-за атмосферной засухи, сообщает министерство сельского хозяйства республики.Атмосферная засуха фиксируется, когда в период роста и развития сельскохозяйственных культур в течение 30 дней подряд держится температура выше 25 градусов, а эффективные осадки - менее 5 миллиметров."В зоне ЧС сейчас Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы", - говорится в сообщении.Как пояснили в Минсельхозе региона, засуха наносит ущерб хозяйствам, где выращивают картофель, овощи, многолетние травы. В это время иссушивается почва и под сев озимых культур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), погода
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Погода
В восьми районах Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи
В восьми районах Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атмосферной засухи