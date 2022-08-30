https://ria.ru/20220830/zapad-1813047903.html
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона
Западные страны подталкивают киевский режим к обострению ситуации в направлении Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:18
2022-08-30T04:18
2022-08-30T04:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Западные страны подталкивают киевский режим к обострению ситуации в направлении Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Укронацистов к обстрелам подталкивает Запад. (Владимир) Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Украина
04:18 30.08.2022 (обновлено: 04:19 30.08.2022)
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Запад подталкивает Киев к обстрелам региона