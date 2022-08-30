22:54 30.08.2022 (обновлено: 10:20 31.08.2022)
СК проводит проверку после гибели туриста в Калининградой области
В Калининградской области СК начал проверку после гибели туриста в замке Прейсиш-Эйлау
© Фото : Прокуратура Калининградской области73-летний мужчина во время посещения замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовском районе упал в цокольное помещение
© Фото : Прокуратура Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 30 авг – РИА Новости. Пенсионер из Коми погиб в результате ЧП в замке Прейсиш-Эйлау под Калининградом, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК.
"Пенсионер с родственниками приехал на отдых в регион из Республики Коми. При посещении замка Прейсиш-Эйлау, находясь внутри здания, мужчина оступился и упал в цокольное помещение. От полученных травм в этот же день он умер в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что по факту гибели 73-летнего туриста организована доследственная проверка.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение. Проведение проверки контролирует региональная прокуратура.
Прейсиш-Эйлау — замок Тевтонского ордена, находящийся в современном городе Багратионовске Калининградской области. Он был построен в 1325-1326 гг.
После Второй мировой войны сохранились хозяйственные постройки форбурга, которые в советское время использовались как склады. К настоящему времени орденский замок Прейсиш-Эйлау сохранился лишь частично. От него остались южная крепостная стена и пристроенные к ней хозяйственные постройки, а также руины цитадели, фрагменты северной стены, восточный вал и ров. В конце 1990-х гг. в здании форбурга начались работы по созданию туристического центра, однако этот проект не был реализован.
Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года Прейсиш-Эйлау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.