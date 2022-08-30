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СК проводит проверку после гибели туриста в Калининградой области

СК проводит проверку после гибели туриста в Калининградой области - РИА Новости, 31.08.2022

СК проводит проверку после гибели туриста в Калининградой области

Пенсионер из Коми погиб в результате ЧП в замке Прейсиш-Эйлау под Калининградом, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T22:54

2022-08-30T22:54

2022-08-31T10:20

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 30 авг – РИА Новости. Пенсионер из Коми погиб в результате ЧП в замке Прейсиш-Эйлау под Калининградом, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК."Пенсионер с родственниками приехал на отдых в регион из Республики Коми. При посещении замка Прейсиш-Эйлау, находясь внутри здания, мужчина оступился и упал в цокольное помещение. От полученных травм в этот же день он умер в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве сообщили, что по факту гибели 73-летнего туриста организована доследственная проверка.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение. Проведение проверки контролирует региональная прокуратура.Прейсиш-Эйлау — замок Тевтонского ордена, находящийся в современном городе Багратионовске Калининградской области. Он был построен в 1325-1326 гг.После Второй мировой войны сохранились хозяйственные постройки форбурга, которые в советское время использовались как склады. К настоящему времени орденский замок Прейсиш-Эйлау сохранился лишь частично. От него остались южная крепостная стена и пристроенные к ней хозяйственные постройки, а также руины цитадели, фрагменты северной стены, восточный вал и ров. В конце 1990-х гг. в здании форбурга начались работы по созданию туристического центра, однако этот проект не был реализован.Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года Прейсиш-Эйлау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

https://ria.ru/20220315/proisshestvie-1778278096.html

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происшествия, калининградская область, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм