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Власти Запорожской области отвергли предложение остановить реакторы ЗАЭС

Власти Запорожской области отвергли предложение остановить реакторы ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Запорожской области отвергли предложение остановить реакторы ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал безответственным предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:49

2022-08-30T17:49

2022-08-30T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал безответственным предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС.Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов."Это безответственное предложение, которое продиктовано желанием подорвать весь энергобаланс восточной Европы, что выгодно США и Британии в глобальном соперничестве за энергетические рынки сбыта", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, самым безопасным решением по АЭС является команда США подконтрольной им киевской власти прекратить обстрел АЭС и провокации. "Обстрелы ведутся американскими снарядами и ракетами из американского оружия и по приказу американцев, поэтому очевидно, кому они выгодны", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813052821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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