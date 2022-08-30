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Моравецкий опасается внутреннего "взрыва" в ЕС из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Моравецкий опасается внутреннего "взрыва" в ЕС из-за разногласий по Украине
Моравецкий опасается внутреннего "взрыва" в ЕС из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Моравецкий опасается внутреннего "взрыва" в ЕС из-за разногласий по Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об угрозе внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:07
2022-08-30T13:53
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
сергей лавров
польша
россия
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об угрозе внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет "победы" Украины.По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу"."Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", — заявил премьер французской газете Figaro.Моравецкий накануне встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер заявил журналистам после встречи, в частности, что просил Макрона ускорить поставки оружия Украине. Кроме того, премьер заявил, что Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, польша, россия, украина, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров, Польша, Россия, Украина, Евросоюз
12:07 30.08.2022 (обновлено: 13:53 30.08.2022)
 
Моравецкий опасается внутреннего "взрыва" в ЕС из-за разногласий по Украине

Премьер Польши Моравецкий допустил угрозу внутреннего "взрыва" в ЕС из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об угрозе внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет "победы" Украины.
По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу".
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"Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", — заявил премьер французской газете Figaro.
Моравецкий накануне встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Премьер заявил журналистам после встречи, в частности, что просил Макрона ускорить поставки оружия Украине. Кроме того, премьер заявил, что Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинСергей ЛавровПольшаРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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