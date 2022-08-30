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В Луганске открылась выставка корреспондента РИА Новости о людях Донбасса - РИА Новости, 30.08.2022
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В Луганске открылась выставка корреспондента РИА Новости о людях Донбасса
В Луганске открылась выставка корреспондента РИА Новости о людях Донбасса - РИА Новости, 30.08.2022
В Луганске открылась выставка корреспондента РИА Новости о людях Донбасса
Выставка фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" о воссоединении семей, оказавшихся в 2014 году по разные стороны линии... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:34
2022-08-30T18:59
луганская народная республика
донбасс
луганск
анна сорока
валерий мельников
манолис пилавов
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Выставка фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" о воссоединении семей, оказавшихся в 2014 году по разные стороны линии разграничения, открылась в художественном музее Луганска." Это первая моя выставка в Луганске и поэтому это очень волнительно. Тем более, что я все эти годы (с начала конфликта в Донбассе – ред.) работал здесь и показывал человеческую трагедию, связанную с конфликтом с этим, наконец-то это первая серия о жителях Донбасса, которая рассказывает о светлых гранях человеческих жизней", - сказал журналистам Мельников.Выставка была организована медиагруппой "Россия сегодня", совместно с Луганским художественным музеем при поддержке Министерства культуры спорта и молодежи республики. Среди гостей присутствовали советник главы ЛНР Анна Сорока, мэр Луганска Манолис Пилавов, представители Министерства культуры спорта и молодежи республики и Народного Совета ЛНР.В экспозиции было представлено 30 работ автора, героями которой стали жители ЛНР и ДНР, которые смогли воссоединиться со своими родными, которые с 2014 и до 2022 года были разделены линией разграничения.Валерий Мельников - один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 &amp; 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 &amp; 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России - 2017", "Серебряная камера - 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях.
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луганская народная республика, донбасс, луганск, анна сорока, валерий мельников, манолис пилавов
Луганская Народная Республика, Донбасс, Луганск, Анна Сорока, Валерий Мельников, Манолис Пилавов
16:34 30.08.2022 (обновлено: 18:59 30.08.2022)
 
В Луганске открылась выставка корреспондента РИА Новости о людях Донбасса

В Луганске открылась фотовыставка корреспондента РИА Новости Мельникова о людях Донбасса

© РИА Новости / Валерий МельниковЖитель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР
Житель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Житель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Выставка фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" о воссоединении семей, оказавшихся в 2014 году по разные стороны линии разграничения, открылась в художественном музее Луганска.
" Это первая моя выставка в Луганске и поэтому это очень волнительно. Тем более, что я все эти годы (с начала конфликта в Донбассе – ред.) работал здесь и показывал человеческую трагедию, связанную с конфликтом с этим, наконец-то это первая серия о жителях Донбасса, которая рассказывает о светлых гранях человеческих жизней", - сказал журналистам Мельников.
© РИА Новости / Максим Скопцов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии своей фотовыставки "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на открытии своей фотовыставки Возвращение домой в Галерее искусств Луганского художественного музея
1 из 5
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии своей фотовыставки "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Скопцов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова Возвращение домой в Галерее искусств Луганского художественного музея
2 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Скопцов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова Возвращение домой в Галерее искусств Луганского художественного музея
3 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Скопцов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова Возвращение домой в Галерее искусств Луганского художественного музея
4 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Скопцов / Перейти в фотобанкЖурналист Филлипс Грэм на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
Журналист Филлипс Грэм на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова Возвращение домой в Галерее искусств Луганского художественного музея
5 из 5
Журналист Филлипс Грэм на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии своей фотовыставки "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Посетители на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Журналист Филлипс Грэм на выставке фотографий специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова "Возвращение домой" в Галерее искусств Луганского художественного музея.
© РИА Новости / Максим Скопцов
Перейти в фотобанк
Выставка была организована медиагруппой "Россия сегодня", совместно с Луганским художественным музеем при поддержке Министерства культуры спорта и молодежи республики. Среди гостей присутствовали советник главы ЛНР Анна Сорока, мэр Луганска Манолис Пилавов, представители Министерства культуры спорта и молодежи республики и Народного Совета ЛНР.
"Жизнь быстра, много событий происходит. И очень важно, чтобы этот миг радости, миг боли, иногда даже трагедии - был зафиксирован, чтобы мы могли это передать своим детям, внукам и правнукам. Чтобы они по этой фотографии могли понять, чем мы жили на тот момент, что нас радовало и что огорчало", - сказала советник главы ЛНР, поблагодарив автора и организаторов выставки.
В экспозиции было представлено 30 работ автора, героями которой стали жители ЛНР и ДНР, которые смогли воссоединиться со своими родными, которые с 2014 и до 2022 года были разделены линией разграничения.
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Валерий Мельников - один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России - 2017", "Серебряная камера - 2013" и другие.
Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.
РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях.
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