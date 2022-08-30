https://ria.ru/20220830/vyplaty-1813183582.html

В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям

В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям - РИА Новости, 30.08.2022

В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям

Правительство ЛНР сообщило об увеличении размеров выплат гражданским, пострадавшим по вине украинских войск с февраля 2022 года. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:40

2022-08-30T15:40

2022-08-30T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Правительство ЛНР сообщило об увеличении размеров выплат гражданским, пострадавшим по вине украинских войск с февраля 2022 года."Согласно принятым изменениям, увеличены размеры выплаты членам семей погибших мирных граждан до двух миллионов рублей, а также лицам из числа гражданского населения получившим ранения средней и легкой степени тяжести до 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.Ранее в августе представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за шесть месяцев в республике 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения из-за украинской агрессии.

https://ria.ru/20220828/vyplaty-1812651432.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика