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В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям
В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям - РИА Новости, 30.08.2022
В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям
Правительство ЛНР сообщило об увеличении размеров выплат гражданским, пострадавшим по вине украинских войск с февраля 2022 года. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:40
2022-08-30T15:40
2022-08-30T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Правительство ЛНР сообщило об увеличении размеров выплат гражданским, пострадавшим по вине украинских войск с февраля 2022 года."Согласно принятым изменениям, увеличены размеры выплаты членам семей погибших мирных граждан до двух миллионов рублей, а также лицам из числа гражданского населения получившим ранения средней и легкой степени тяжести до 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.Ранее в августе представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за шесть месяцев в республике 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения из-за украинской агрессии.
https://ria.ru/20220828/vyplaty-1812651432.html
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим мирным жителям
В ЛНР увеличили выплаты пострадавшим с 19 февраля 2022 года мирным жителям