Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/vybory-1813269761.html
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса - РИА Новости, 30.08.2022
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса
Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:22
2022-08-30T20:34
ирак
в мире
муктада ас-садр
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c2dd4da0f5e4246edcfacf9bc402e1.jpg
БАГДАД, 30 авг - РИА Новости. Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам Салех.Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности."Проведение досрочных новых выборов (в парламент) в соответствии с общенациональным пониманием представляет собой выход из удушающего кризиса в стране", - заявил Салех.Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "Зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.
https://ria.ru/20220830/bagdad-1813225795.html
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9240c40e4f234e209ac95c8f8406fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирак, в мире, муктада ас-садр, багдад (город)
Ирак, В мире, Муктада ас-Садр, Багдад (город)
20:22 30.08.2022 (обновлено: 20:34 30.08.2022)
 
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса

Президент Ирака Салех: проведение досрочных выборов в парламент станет выходом из кризиса

© AP Photo / Murtadha RidhaБойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде
Бойцы формирования Сарая ас-Салям (Бригады мира) в Багдаде - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Murtadha Ridha
Бойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде
Читать ria.ru в
БАГДАД, 30 авг - РИА Новости. Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам Салех.
Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
"Проведение досрочных новых выборов (в парламент) в соответствии с общенациональным пониманием представляет собой выход из удушающего кризиса в стране", - заявил Салех.
Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "Зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:30
В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе
 
ИракВ миреМуктада ас-СадрБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала