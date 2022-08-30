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Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса

Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса - РИА Новости, 30.08.2022

Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса

Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:22

2022-08-30T20:22

2022-08-30T20:34

ирак

в мире

муктада ас-садр

багдад (город)

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БАГДАД, 30 авг - РИА Новости. Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам Салех.Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности."Проведение досрочных новых выборов (в парламент) в соответствии с общенациональным пониманием представляет собой выход из удушающего кризиса в стране", - заявил Салех.Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "Зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.

https://ria.ru/20220830/bagdad-1813225795.html

ирак

багдад (город)

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ирак, в мире, муктада ас-садр, багдад (город)