20:22 30.08.2022 (обновлено: 20:34 30.08.2022)
Президент Ирака заявил, что парламентские выборы помогут выйти из кризиса
Президент Ирака Салех: проведение досрочных выборов в парламент станет выходом из кризиса
© AP Photo / Murtadha RidhaБойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде
© AP Photo / Murtadha Ridha
Бойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде
БАГДАД, 30 авг - РИА Новости. Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке, заявил, выступая с телеобращением к нации, президент страны Бархам Салех.
Столкновения вспыхнули в Багдаде и других провинциях страны в понедельник после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об отказе от политической деятельности и сворачивании работы офисов его партии из-за невозможности разрешить политические противоречия с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
"Проведение досрочных новых выборов (в парламент) в соответствии с общенациональным пониманием представляет собой выход из удушающего кризиса в стране", - заявил Салех.
Во вторник обстановка в Багдаде начала нормализовываться после выступления ас-Садра, который призвал своих сторонников покинуть правительственную "Зеленую зону" в центре Багдада и прекратить вооруженное противостояние с силами безопасности и примкнувшим к ним шиитским ополчением.