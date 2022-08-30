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ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.08.2022
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ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.08.2022
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:28
2022-08-30T15:28
политика
москва
единая россия
выборы
сергей перминов
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Открытие состоялось в Москве, одновременно объявили о начале работы и московского, и региональных центров."Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", - сказал на открытии замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.По словам Перминова, в этих центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые "будут в круглосуточном режиме отслеживать, что будет происходить на выборах".
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политика, москва, единая россия, выборы, сергей перминов, россия
Политика, Москва, Единая Россия, Выборы, Сергей Перминов, Россия
15:28 30.08.2022
 
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

"Единая Россия" открыла ситуационные центры для наблюдения за выборами в регионах России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие состоялось в Москве, одновременно объявили о начале работы и московского, и региональных центров.
"Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", - сказал на открытии замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
По словам Перминова, в этих центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые "будут в круглосуточном режиме отслеживать, что будет происходить на выборах".
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