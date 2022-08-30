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ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.08.2022
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:28
2022-08-30T15:28
2022-08-30T15:28
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единая россия
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сергей перминов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Открытие состоялось в Москве, одновременно объявили о начале работы и московского, и региональных центров."Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", - сказал на открытии замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.По словам Перминова, в этих центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые "будут в круглосуточном режиме отслеживать, что будет происходить на выборах".
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политика, москва, единая россия, выборы, сергей перминов, россия
Политика, Москва, Единая Россия, Выборы, Сергей Перминов, Россия
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
"Единая Россия" открыла ситуационные центры для наблюдения за выборами в регионах России