https://ria.ru/20220830/vybory-1813179910.html

ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.08.2022

ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:28

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москва

единая россия

выборы

сергей перминов

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в Москве и подобные центры в регионах во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Открытие состоялось в Москве, одновременно объявили о начале работы и московского, и региональных центров."Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", - сказал на открытии замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.По словам Перминова, в этих центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые "будут в круглосуточном режиме отслеживать, что будет происходить на выборах".

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политика, москва, единая россия, выборы, сергей перминов, россия