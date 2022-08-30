https://ria.ru/20220830/vybory-1813154335.html

Эксперт предупредил о росте попыток дискредитировать выборы

Эксперт предупредил о росте попыток дискредитировать выборы - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперт предупредил о росте попыток дискредитировать выборы

Ближе к единому дню голосования попытки дискредитации выборов будут только увеличиваться, поскольку все больше граждан вовлечены в электоральный процесс, заявил РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:37

2022-08-30T14:37

2022-08-30T14:39

политика

россия

выборы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ближе к единому дню голосования попытки дискредитации выборов будут только увеличиваться, поскольку все больше граждан вовлечены в электоральный процесс, заявил политолог и публицист Александр Асафов.11 сентября 2022 года пройдёт единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров."Чем ближе к дню голосования, тем, соответсвенно, будет больше и публикаций, и провокаций, и заявлений, и манипуляций фактами, сознательные манипуляции, различные оценочные мнения, касающиеся и регистрации кандидатов, и агитационного периода, и непосредственного хода единого дня голосования, и его итогов", - сказал Асафов в ходе дискуссии на тему "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022" в Общественной палате РФ.По его словам, аудитория все больше становится осведомлённой о проведении выборов, а потому сейчас самое время заняться "дискредитацией электорального процесса"."Их задача стоит не только в дискредитации избирательной системы в целом, но и непосредственно в нарушении избирательных прав граждан и кандидатов - это их основная цель и задача, и для этого, например, изобретаются новые методы или стряхивается пыль со старых", - добавил Асафов.

https://ria.ru/20220830/vybory-1813123660.html

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политика, россия, выборы