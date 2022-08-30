https://ria.ru/20220830/vybory-1813121845.html

НОМ: за рубежом создаются площадки для дискредитации выборов в России

НОМ: за рубежом создаются площадки для дискредитации выборов в России - РИА Новости, 30.08.2022

НОМ: за рубежом создаются площадки для дискредитации выборов в России

На базе псевдообщественных российских сообществ за рубежом создаются площадки для дискредитации российских выборов в глазах иностранной публики, очевиден их... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:30

2022-08-30T13:30

2022-08-30T13:30

выборы

общество

александр брод

россия

технологии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На базе псевдообщественных российских сообществ за рубежом создаются площадки для дискредитации российских выборов в глазах иностранной публики, очевиден их единый центр управления, заявили в докладе Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", который есть в распоряжении РИА Новости."Набор вовлеченных в процесс генерации и распространения контента впервые расширяется за счет площадок, ориентированных на работу во внешнем контуре и дискредитацию российских выборов за рубежом. На базе уже обозначенных российских псевдообщественных организаций в цифровой среде формируются экспертные сообщества на английском языке, призванные обеспечить доведение фальшивых и искаженных фактов до иностранной публики", - говорится в тексте доклада "Манипуляции информационной повесткой накануне единого дня голосования-2022", который презентовал председатель НОМ Александр Брод.Согласно материалу, активно отрабатывать тему российских выборов начали представительства русскоязычных медиа на английском языке, физически расположенные в польско-прибалтийской зоне."Репосты и переводы материалов зачастую происходят с минимальной разницей во времени, что говорит о наличии единых точек управления и администрирования аккаунтов. Сам процесс управления сетки находится на высоком уровне, адаптирован под разные сегменты интернета и соответствующие различия в запросах аудитории", - уточнили в докладе."В настоящее время можно утверждать о создании внешними силами пропагандистской системы по делегитимации российской избирательной системы, которая активизируется в электоральный период. Данная система представлена цепочкой структур, отвечающих за создание, многократное тиражирование и доведение до широкой аудитории материалов, дискредитирующих выборы в России", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.По его словам, основным пространством деятельности сети организаций, "участвующих в реализации информационных операций" против российской политической системы и институтов гражданского общества, становится цифровое пространство — например, это наиболее популярные среди россиян социальные медиа, электронные площадки информирования и обсуждения актуальных событий и процессов общественной жизни."Речь идет о конвейере по штамповке фейковых материалов и искажении реальных фактов с использованием разнообразных практик воздействия на пользователей. Основным принципом работы указанных структур является беспрекословное объявление выборов в России, в целом, и любых электоральных процедур, в частности, нечестными, декоративными, опираясь на базовый постулат: "в России свободных и честных выборов не может быть, потому что не может быть", - сообщил Брод.Кроме того, в деятельности "манипуляторов", по мнению эксперта, отсутствует "конструктивная критика", а также нет реальных предложений по совершенствованию избирательной системы."Конечная цель любой подобной активности заключается в подрыве политической системы России. Маскировка под "защиту свободных выборов" является одним из наиболее крупных форматов работы по дестабилизации внутренней обстановки и достижению общественно-политического кризиса", - добавил Брод.Также, согласно докладу, наиболее активно в формировании информационного потока против российских выборов участвуют представители "так называемой несистемной оппозиции и медиа, признанные в России иностранными агентами".

https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html

https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html

https://ria.ru/20220824/tsik-1811804381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

выборы, общество, александр брод, россия, технологии