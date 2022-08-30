Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года
Экс-президент США Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года из-за действий ФБР
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новое голосование из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
"ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth.
Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".
"Решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые", - предложил Трамп.
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