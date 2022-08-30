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Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года

Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 30.08.2022

Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новое голосование из-за решения ФБР... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:26

2022-08-30T00:26

2022-08-30T00:26

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новое голосование из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне"."Решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые", - предложил Трамп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дональд трамп, сша