https://ria.ru/20220830/vtornik-1813041019.html
Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране
Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране
Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи со столкновениями между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:47
2022-08-30T00:47
2022-08-30T00:51
в мире
ирак
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи со столкновениями между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций, сообщается в постановлении правительства.По данным телеканала "Аль-Арабия", в настоящий момент в Багдаде и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.В Багдад на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии. По данным ТВ, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "Зеленой зоне" Багдада.Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.
https://ria.ru/20220830/guterresh-1813039746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак
00:47 30.08.2022 (обновлено: 00:51 30.08.2022)
Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в стране
В Ираке объявили вторник нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде и других провинциях
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи со столкновениями между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций, сообщается в постановлении правительства.
По данным телеканала "Аль-Арабия", в настоящий момент в Багдаде
и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.
В Багдад на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии. По данным ТВ, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "Зеленой зоне" Багдада.
"Завтра (во вторник) во всех провинциях Ирака в связи с ситуацией в сфере безопасности объявлен нерабочий день", - говорится в постановлении.
Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака
, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.
Ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.