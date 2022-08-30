https://ria.ru/20220830/vsu-1813285501.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Пантелеймоновку и Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:01
2022-08-30T23:01
2022-08-30T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Пантелеймоновку и Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.50 (совпадет с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220830/energodar-1813283646.html
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку снарядами калибром 152 миллиметра
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Пантелеймоновку и Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра, заявило
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.50 (совпадет с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.