https://ria.ru/20220830/vsu-1813285501.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Пантелеймоновку и Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T23:01

2022-08-30T23:01

2022-08-30T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Пантелеймоновку и Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.50 (совпадет с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220830/energodar-1813283646.html

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика