https://ria.ru/20220830/vsu-1813114417.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления - РИА Новости, 30.08.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления

Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:01

2022-08-30T13:01

2022-08-30T18:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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донбасс

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили в Министерстве обороны России."В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — уточнили в ведомстве.Как утверждается, российские войска разгромили подразделения переброшенной из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, пять военных сложили оружие и сдались в плен.Помимо этого, боевая авиация ВКС России уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов, а также 52 артиллерийских подразделения, добавили в Минобороны.Кроме того, российские военные ликвидировали более 100 боевиков националистического формирования "Кракен" и иностранных наемников в районе села Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также им удалось уничтожить более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников рядом с селом Александровка в Днепропетровской области.В российском оборонном ведомстве также сообщили, что отечественные средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

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"Сложили оружие и сдались в плен" – Конашенков о потерях 128-й бригады с западной Украины Заявление Минобороны России о потерях украинских сил за прошедшие сутки при разгроме их наступления и брифинг по оперативной обстановке 2022-08-30T13:01 true PT4M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, донбасс, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, константиновка