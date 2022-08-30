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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/vsu-1813114417.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления - РИА Новости, 30.08.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления
Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:01
2022-08-30T18:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили в Министерстве обороны России."В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — уточнили в ведомстве.Как утверждается, российские войска разгромили подразделения переброшенной из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, пять военных сложили оружие и сдались в плен.Помимо этого, боевая авиация ВКС России уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов, а также 52 артиллерийских подразделения, добавили в Минобороны.Кроме того, российские военные ликвидировали более 100 боевиков националистического формирования "Кракен" и иностранных наемников в районе села Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также им удалось уничтожить более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников рядом с селом Александровка в Днепропетровской области.В российском оборонном ведомстве также сообщили, что отечественные средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
353
60
"Сложили оружие и сдались в плен" – Конашенков о потерях 128-й бригады с западной Украины
Заявление Минобороны России о потерях украинских сил за прошедшие сутки при разгроме их наступления и брифинг по оперативной обстановке
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, донбасс, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Константиновка
13:01 30.08.2022 (обновлено: 18:03 30.08.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления

Минобороны заявило о гибели 1,2 тысячи бойцов ВСУ при разгроме наступления на юге Украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — уточнили в ведомстве.
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Как утверждается, российские войска разгромили подразделения переброшенной из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, пять военных сложили оружие и сдались в плен.
Помимо этого, боевая авиация ВКС России уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов, а также 52 артиллерийских подразделения, добавили в Минобороны.
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Кроме того, российские военные ликвидировали более 100 боевиков националистического формирования "Кракен" и иностранных наемников в районе села Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также им удалось уничтожить более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников рядом с селом Александровка в Днепропетровской области.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что отечественные средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДонбассРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-25Константиновка
 
 
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