13:01 30.08.2022 (обновлено: 18:03 30.08.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления
Минобороны заявило о гибели 1,2 тысячи бойцов ВСУ при разгроме наступления на юге Украины
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи боевиков в результате разгрома украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — уточнили в ведомстве.
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Как утверждается, российские войска разгромили подразделения переброшенной из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, пять военных сложили оружие и сдались в плен.
Помимо этого, боевая авиация ВКС России уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов, а также 52 артиллерийских подразделения, добавили в Минобороны.
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Кроме того, российские военные ликвидировали более 100 боевиков националистического формирования "Кракен" и иностранных наемников в районе села Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также им удалось уничтожить более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников рядом с селом Александровка в Днепропетровской области.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что отечественные средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.