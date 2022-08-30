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В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах

В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах - РИА Новости, 30.08.2022

В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах

Семь очагов возгораний общей площадью 5,06 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:27

2022-08-30T13:27

2022-08-30T13:27

происшествия

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Семь очагов возгораний общей площадью 5,06 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За прошлые сутки ликвидировано семь возгораний на землях лесного фонда на общей площади 5,06 гектара. Наши сотрудники тушили пожары в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах, а также лесничестве Русский лес" - передают в пресс-службе слова председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова.По данным ведомства, очаги возгораний обнаружены и потушены в день обнаружения в лесничествах: Орехово-Зуевском (два пожара на общей площади 4,1 гектара); Ногинском (два пожара на общей площади 0,35 гектара); Егорьевском (один пожар на общей площади 0,3 гектара); Шатурском (один пожар на общей площади 0,01 гектара) и лесничестве "Русский лес" (один пожар на площади 0,3 гектара).Комитет лесного хозяйства напоминает, что до 1 сентября продлены ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

московская область (подмосковье)

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-30T13:27 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), природные пожары в россии