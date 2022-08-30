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В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах
В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах - РИА Новости, 30.08.2022
В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах
Семь очагов возгораний общей площадью 5,06 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:27
2022-08-30T13:27
2022-08-30T13:27
происшествия
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Семь очагов возгораний общей площадью 5,06 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За прошлые сутки ликвидировано семь возгораний на землях лесного фонда на общей площади 5,06 гектара. Наши сотрудники тушили пожары в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах, а также лесничестве Русский лес" - передают в пресс-службе слова председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова.По данным ведомства, очаги возгораний обнаружены и потушены в день обнаружения в лесничествах: Орехово-Зуевском (два пожара на общей площади 4,1 гектара); Ногинском (два пожара на общей площади 0,35 гектара); Егорьевском (один пожар на общей площади 0,3 гектара); Шатурском (один пожар на общей площади 0,01 гектара) и лесничестве "Русский лес" (один пожар на площади 0,3 гектара).Комитет лесного хозяйства напоминает, что до 1 сентября продлены ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-30T13:27
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов возгораний в лесах
В Подмосковье за сутки ликвидировали семь очагов лесных возгораний площадью 5,06 гектара