https://ria.ru/20220830/voennye-1813124192.html

В Германии исключили возможность отправки военных из стран ЕС на Украину

В Германии исключили возможность отправки военных из стран ЕС на Украину - РИА Новости, 30.08.2022

В Германии исключили возможность отправки военных из стран ЕС на Украину

Германия исключает возможность отправки немецких или других военнослужащих ЕС на Украину, заявила журналистам депутат бундестага (СДПГ), статс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:37

2022-08-30T13:37

2022-08-30T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

игорь конашенков

россия

украина

донбасс

евросоюз

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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия исключает возможность отправки немецких или других военнослужащих ЕС на Украину, заявила журналистам депутат бундестага (СДПГ), статс-секретарь минобороны ФРГ Зимтье Мёллер."С нашей точки зрения, это исключено", - сказала Мёллер, отвечая на вопрос о перспективах отправки немецких или других военнослужащих ЕС на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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в мире, владимир путин, игорь конашенков, россия, украина, донбасс, евросоюз