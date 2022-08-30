https://ria.ru/20220830/voda-1813250875.html

В Донецке вода будет подаваться раз в три дня

В Донецке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022

В Донецке вода будет подаваться раз в три дня

Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:50

2022-08-30T18:50

2022-08-30T18:50

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной республики.Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и только в нескольких районах города одновременно.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html

донецк (днр)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецк (днр)