https://ria.ru/20220830/voda-1813250875.html
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:50
2022-08-30T18:50
2022-08-30T18:50
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной республики.Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и только в нескольких районах города одновременно.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
Вода в Донецке с 31 августа будет подаваться раз в три дня