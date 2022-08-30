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В Донецке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022
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В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:50
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в мире
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной республики.Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и только в нескольких районах города одновременно.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.
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в мире, донецк (днр)
В мире, Донецк (ДНР)
18:50 30.08.2022
 
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня

Вода в Донецке с 31 августа будет подаваться раз в три дня

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации Донецкой Народной республики.

"С 31 августа централизованная подача воды населению Донецка будет осуществляться по графику 1 раз в три дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и только в нескольких районах города одновременно.
Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.
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